Caminan por las deterioradas calles de varias zonas populares de Guayaquil. El intenso sol que cae por estos días de invierno no merma la consigna que tienen: ubicar a los niños de 5 a 14 años de edad con rezago escolar para que puedan retomar su formación académica. El mismo trabajo se observa en varios sectores de los cantones Durán y Samborondón que conforman la zona 8.

Son los integrantes de las 28 brigadas de la estrategia ‘Todos al Aula’, compuestas por 68 promotores pedagógicos, 58 técnicos docentes de nivelación, personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que se movilizan a pie, en camioneta, en tricimotos y hasta en canoa, para matricular a los niños y reinsertarlos al sistema nacional educativo.

Las brigadas se activaron en noviembre de 2022 y hasta finales de enero visitarán los domicilios que pudieran tener niños que por diversas circunstancias no están asistiendo a la escuela o colegio.

Hasta ahora han inscrito a más de 1.500 menores de Monte Sinaí, Prosperina, Bastión Popular, Socio Vivienda, Pascuales, calle 42 y la B, la 42 y la J, entre otras de Guayaquil; Los Helechos, El Bosque, Luz Bolivariana y Finca la Delia, en Durán; y barrio 9 de Octubre, en Posorja, a quienes se los reinsertará al aula o se les hará una nivelación para que el próximo año lectivo puedan arrancar en el nivel educativo que les corresponda.

Jeremy Rubio, subsecretario de Educación de la Zona 8, quien supervisa de cerca el trabajo de los brigadistas, señaló que aún no se puede establecer una cifra exacta de estudiantes desertores, ya que se están ejecutando diversos trabajos para conocer la realidad.

Lo que sí aseguró es que hay 19.032 alumnos más matriculados este año lectivo en esta jurisdicción, ya que en el ciclo 2021-2022 se registraron 76.231 y en el período 2022-2023 la cifra subió a 78.163.

Mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo, por eso decidimos no enviar a mi hijo a la escuela. A través de estas brigadas pude inscribirlo para que el próximo año vaya al nivel que le corresponde

Mariuxi Mendoza, madre de familia

No obstante, en septiembre de 2022 EXPRESO publicó un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que dio a conocer que 195.188 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años dejaron de asistir a las escuelas y colegios, a nivel nacional, principalmente por temas económicos.

El miércoles pasado, este Diario acompañó a una de las brigadas de ‘Todos al Aula’, durante un recorrido realizado por Pascuales, parroquia urbana de Guayaquil, para constatar el trabajo que realiza.

Recreación. En carpas instaladas en sitios estratégicos, los brigadistas llaman la atención de padres y niños. Estos últimos pueden realizar actividades lúdicas. JUAN FAUSTOS

La tarea comenzó debajo de una colorida carpa instalada en la avenida principal de este sector. Allí llegaron decenas de niños, junto a sus padres, quienes pintaron y desarrollaron diversas actividades lúdicas.

Un grupo de maestros explicó a los representantes el motivo de su presencia y apuntaron los datos personales de aquellos que tenían hijos que aún no estaban estudiando.

Paralelamente, los integrantes de otra brigada recorrieron las calles y con megáfono en mano perifonearon su llegada y alertaron a los padres sobre la visita que harían a sus casas para matricular a los niños que no se hayan registrado en el sistema educativo o para anotar a aquellos que teniendo un cupo no están asistiendo a los planteles.

Queremos garantizar la continuidad de la educación a los niños que, por diferentes motivos dejaron de asistir a un centro escolar. Los vamos a reinsertar al sistema educativo nacional

Jéremy Rubio, subsecretario Zona 8

La vivienda de Beatriz Bustos, ubicada en la calle Quevedo e Ibarra, del sector Pascuales (norte de la ciudad), fue una de las primeras visitadas.

Allí hay dos menores y uno de ellos no ha ido a clases desde mayo pasado, cuando inició el año lectivo en el régimen Costa. “Mi esposo perdió su trabajo y no hubo dinero para comprarle el uniforme ni para darle para el pasaje del transporte, ya que la escuela queda lejos de casa. Tampoco puede recibir enseñanza virtual porque no tenemos computadora”, explicó Bustos al brigadista, mientras muestra una planilla de consumo de energía eléctrica, su cédula de identidad y los documentos del menor, que son requisitos indispensables para la inscripción (matrícula).

La respuesta ha sido muy buena por parte de los padres de familia, quienes nos abren las puertas de sus casas para que podamos cumplir con esta tarea que beneficia a sus hijos Solange Cruz, docente-brigadista

Luego de eso, Jimmy Vargas, con 11 años en la docencia e integrante de la brigada, le recomendó a Bustos que esté pendiente a una llamada telefónica que le harán desde la Subsecretaría de Educación para indicarle el nombre del plantel (cercano a su domicilio) al que deberá presentarse el menor para que continúe con su formación escolar. “Si es necesario se le brindará una nivelación de conocimientos. Lo importante es que se reinserte al sistema educativo y continúe en clases”, mencionó Vargas.

Actividades similares realizan las brigadas en otras viviendas de la zona, donde los padres los atienden gustosos, pues anhelan que sus niños retomen los estudios. Por ejemplo, Cynthia Parrales, madre de Liam de 4 años, aseguró que dejó de enviar a su hijo a clases por motivos de la pandemia. “Ahora estoy contenta porque el niño ya fue inscrito y podrá volver a la escuela”, manifestó sonriente.

Problema El abandono escolar se agudizó con la pandemia que provocó el cierre de las aulas desde marzo de 2020 hasta mediados de 2022.



El subsecretario de Educación puntualizó que en la mayoría de los casos, los estudiantes no han podido continuar sus estudios por problemas económicos o porque viven en sectores vulnerables. Asimismo, porque se cambiaron de domicilio y por desconocimiento no hicieron el respectivo traslado.