Daniel Noboa designa a Patricia Terán embajadora en Australia

El presidente de la República, Daniel Noboa realizó una serie de cambios en el servicio exterior ecuatoriano. Designó a cuatro nuevos embajadores en importantes sedes diplomáticas: Australia, Panamá, Alemania y Marruecos. Los nombramientos se oficializaron mediante decretos ejecutivos firmados el 13 de agosto.

Entre los designados se encuentran figuras reconocidas del ámbito político, diplomático y de la comunicación:

Patricia Terán Basso, exparlamentaria andina y conocida presentadora de televisión, fue nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Gobierno de la Mancomunidad de Australia.

Pascual Eugenio del Cioppo Aragundi, exembajador en Catar y expresidente del Partido Social Cristiano (PSC), asumirá la representación diplomática en Panamá.

Vicente Francisco Albornoz Guarderas, economista, comunicador y exeditorialista, fue designado embajador ante la República Federal de Alemania, en reemplazo de Diego Morejón.

Diego Fernando Morejón Pazmiño, el único diplomático de carrera y exrepresentante permanente alterno del Ecuador ante la ONU, ocupará la embajada en el Reino de Marruecos, país donde Ecuador recientemente abrió una sede diplomática.

Designaciones polémicas

El gobierno de Noboa ha dicho que su propósito es fortalecer las relaciones bilaterales con países clave en distintas regiones del mundo. Aunque tambi´én, sus detractores critican la designación de personas sin expericia y como parte de favores políticos.

En septiembre pasado, la canciller Gabriela Sommerfeld designó a José Luis Suing Aldaz, hijo del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing Nagua, como tercer secretario en el Consulado General del Ecuador en Madrid, España.

Así detalla el Acuerdo Ministerial 0000094 de la Cancillería ecuatoriana. Sin embargo, el presidente de la Corte Nacional no registra ningún título de tercer nivel en el sitio web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

