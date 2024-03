Hilario Beltrán: “Como nunca antes, sentimos miedo de volver a las aulas”

El temor y la indignación de no ser tomados en cuenta por las autoridades, empujaron a los representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, ayer, a llegar con banderas y carteles a la Subsecretaría Zonal de Educación para exigir respuestas.

Quieren seguridad. Aquella que, advierten, les prometieron a finales del año pasado y que jamás recibieron, según denuncian. Y que tampoco vieron en los centros educativos con el estado de excepción, aún vigente.

“Después de los hechos terroristas registrados el pasado 9 de enero, se supone que veríamos a policías y militares resguardando las áreas más críticas y vulnerables. Pero en los planteles educativos eso no se vio, aun cuando hay distritos como el de Monte Sinaí donde los maestros han sido extorsionados. Hoy (ayer) está aquí una de las docentes que están en riesgo de muerte. Queremos respuestas”, demandó el presidente de la UNE en Guayas, Hilario Beltrán, quien exige que a los docentes en riesgo o extorsionados les den el pase a otras instituciones o distritos.

“Está por iniciar el nuevo año lectivo y nadie dice nada. Estamos indefensos y ante la realidad criminal que experimenta el país y la indiferencia del Gobierno, por primera vez sentimos miedo. Tenemos miedo de volver al aula, que es nuestra casa”, sentenció, haciendo hincapié en que hay compañeros que en Guayaquil barajan ya la idea de dejar la profesión ante la falta de garantías para trabajar, y otros que han optado por pagar al extorsionador.

Marcha. El 7 de abril la UNE Nacional hará una caminata desde Santa Domingo a Quito, para declarar en emergencia la educación.

Que no saben cuánto cancelan, explicó Beltrán. “El temor es tal que hay datos que nadie revela por terror incluso a que haya más afectados. ¿Cómo educar bajo esas condiciones? Y es que los alumnos y sus padres son también chantajeados. No tiene lógica. En la parroquia Febres Cordero la situación es igual de grave”, alegó.

Según el cronograma oficial, el nuevo año lectivo empezará el 28 de abril, de forma escalonada; aunque desde el 9 de abril los maestros deben ya asistir a las aulas.

“Lo que queremos es que el presidente gobierne y deje ya de estar farreando por España, como se denunció y se hizo público días atrás. Se supone que con el estado de excepción se agarraría a los líderes de 24, 27 bandas criminales... pero solo a los hacheros han detenido. El estado de excepción ha sido un fracaso, al igual que esa idea de aumentar el IVA al 15 %. Es injusto. Las crisis a la final, social y económicamente, la estamos pagando nosotros: los que nos movemos a pie”, dijo.

Sobre la crisis que atraviesa la educación, hemos hablado ya con la subsecretaria de Educación y el gobernador. Tienen buenas intenciones, pero eso no basta ahora.



Hilario Beltrán

Presidente de la UNE Guayas

En diciembre pasado, Beltrán denunció que eran ya cien maestros, a nivel nacional, los que habían sido extorsionados, y que zonas como Pascuales, Flor de Bastión, Bastión Popular, Balerio Estacio... habían sido tomadas por la delincuencia. Asimismo desveló que de esos 206.000 jóvenes que no habían sido reintegrados en su momento al sistema educativo a nivel nacional, 6.000 habían sido captados ya por la delincuencia. Pese a ello, las acciones no se ejecutaron.

“Nos mintieron. Incluso el día de la revuelta del 9 de enero y después de eso, nos vimos expuestos y no se incrementó en lo más mínimo la protección. Llevo más de 15 años siendo docente y jamás, hasta ahora, trabajé en zozobra. Es difícil ser maestro hoy en Ecuador”, reconoció la maestra Gilma Barzola, quien llegó junto a otros líderes de la UNE Guayas a la Subsecretaría, en busca de respuestas.

Sobre esta situación y las decisiones que se tomarán antes del inicio de clases, EXPRESO solicitó una entrevista a la subsecretaria de Educación de la Zonal 8, Daniela Febres-Cordero, pero no fue concedida hasta el cierre de esta edición.

Vivimos en miedo constante. Yo temo por mis hijos y nietos que van a la escuela, y mi familia teme que a mí me pase algo. Esta zozobra debe parar. Hay que tomar medidas.



María Tomalá

Licenciada en Educación

Que exista silencio por parte de la autoridad, a juicio de los docentes, refleja que las soluciones no llegarán. “Trabajo en un colegio privado del sur de Guayaquil y el temor que sentimos es el mismo que se percibe en las zonas más álgidas de la ciudad. Nos dejaron panfletos meses atrás. Había gente ‘extraña’ merodeando la institución. Tengo dudas de seguir siendo profesora y eso me pone mal. Amo lo que hago, pero estamos batallando solos. No merezco eso, peor aún mi familia”, argumentó una maestra que pidió mantener su nombre en el anonimato.

María Tomalá, quien llegó también al sitio con carteles en mano, exhortó a que Educación cubra además las partidas de aquellos docentes que fallecieron. “Hay docentes que ganaron ya el concurso de méritos, pero los nombramientos no se los dan. Mientras tanto, hay vacíos en los planteles no cubiertos. En fin, son tantos temas los que hay que tratar y que son una prioridad hoy por hoy olvidada”, aseguró, al reconocer que, como el resto, vive en zozobra. “Uno no sabe ya cuándo será testigo o víctima de una balacera, o si te van a robar o hasta secuestrar”.

