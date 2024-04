Tras cinco años de reclamos, un kilómetro y medio de La Pradera es pavimentado

Han sido cinco años de continuos reclamos exigiendo a las autoridades de turno que los escuchen. En la ciudadela La Pradera, las familias han convivido con huecos tan grandes que, en cada invierno, daban la impresión de que eran pequeñas piscinas. En ellos, como ha relatado EXPRESO en una serie de reportajes, se accidentaron peatones y conductores, y se averiaron decenas de carros.

Los reclamos por el mal estado de áreas verdes en La Pradera fueron atendidos Leer más

Ahora, finalmente las quejas fueron escuchadas y el Municipio ha iniciado con la pavimentación de un tramo afectado en la tercera etapa, aunque restan muchas por asfaltas y que están, advierten, en pésimo estado.

A través de un comunicado emitido por la Alcaldía la tarde de este 30 de abril, la entidad informó que dirección de Obras Públicas desarrolla trabajos de remoción de hormigón para luego proceder con la repavimentación en 1,5 km de vías en La Pradera, en el sur de Guayaquil. La obra, aseguró, concluirá en 10 semanas. Hoy se están ejecutando en la calle 47 y la avenida. Domingo Comín, dos de las más afectadas.

(Le puede interesar leer: El robo de cables enmudece a los vecinos de La Pradera)

El concejal Raúl Chávez fiscalizó los avances de estos trabajos que representa -señala- una inversión de 148.576 dólares. “Esto beneficiará a toda La Pradera, que lamentablemente tiene destruidas las calles. Es una realidad que no podemos negar, estamos empezando en esta primera fase de intervención”, indicó.

La reparación de algunas calles llegó al vecindario tras repetidas quejas y reclamos ciudadanos. Cortesía

Pero para ciudadanos como Mariana Delgado, quien habita en el vecindario, que el edil reconozca el daño que existe no es ni será suficiente si no se fija una fecha en la que continuarán los trabajos.

Guayaquil: se revela la causa de explosión en vivienda de Pradera 2 Leer más

"No solo en la Pradera 3 hay vías deterioradas, están en todas las etapas del barrio. Nosotros no hemos sido atendido hace décadas. Los vecinos han colocado piedras sobre los agujeros, a fin de nivelarlos; las empresas del sector han hecho asimismo lo que han podido para mejorar la movilidad, pero nada ha sido suficiente. Y es que esta vía necesita ser de concreto. Con tantos tráileres que ruedan por aquí es ya la única opción para que nuestras vías no sufran", detalló.

De forma similar opinó Karina Bacilo, también residente que exhorta a que el Municipio haga una inversión y obra acorde a lo que se vive en el lugar. "Son decenas de camiones los que por aquí ruedan, son tantos que las casas vibran como si hubiese un temblor. Que asfalten la zona más afectada, por supuesto que es bueno. Sin embargo, a los seis meses o al año, como mucho, veremos los huecos otra vez. Sabemos ya que existe un problema con la calidad del asfalto. Mi sugerencia es que se vaya más allá", sugirió.

(Le puede interesar leer: Pradera 2 intenta resurgir, a la espera de atención municipal)

En La Pradera, las familias piden también una reconstrucción urgente de las aceras, en algunos tramos inexistentes o tan delgadas que es imposible caminar.

La contaminación auditiva es uno de los malestares constantes de los moradores de La Pradera 2. Archivo

"Ahora que el Municipio ha fijado su mirada en la ciudadela, es vital que mira también por donde y como caminamos. No tenemos aceras, son delgadísimas. Aquí vivimos adultos mayores, muchísimos, y hay personas con problemas de movilidad. Las madres asimismo no pueden pasear a sus niños en coche y hay desorden por todos lados. Quisiera que no tengan que pasar cinco años más para que los trabajos continúen. La Pradera ha estado en la última rueda del coche de las autoridades, aun cuando hemos alzado la voz y somos una ciudadela unida y con historia", señaló.

El abandono de felinos aumenta en el barrio

Guayaquil: El control de la fauna silvestre requiere de más agentes ambientales Leer más

En el lugar, los habitantes piden ayuda también al Centro de Bienestar Animal para que rescate a los gatos que cada semana personas de distintos puntos de la ciudad dejan abandonados.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: El Municipio investigará caso de supuestos rituales santeros)

Precisamente al final de la calle 44 SE, a orillas de La Fabril, hay cerca de 30 felinos, según denuncias las familias. "Les damos de comer, lo que podemos, pero no es suficiente. Hay gatitos bebés que han dejado incluso en fundas. Los hemos salvado de morir... Las gatas están sin esterilizar, porque cada semana dejan más. No podemos ya hacer mucho, aunque lo intentamos. Pasa en esta calle y en otros puntos del vecindario. Necesitamos ayuda urgente, que los rescaten y esterilicen. Somos una comunidad que está pidiendo socorro para estas especies. Exigimos incluso sanciones para quienes los abandonan. No hay control de nada. Lamentablemente tampoco conciencia animal", denunció la residente Érika Armijos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!