Guayaquil: El control de la fauna silvestre requiere de más agentes ambientales

Hace apenas tres días se viralizó un video de ciudadanos practicando rituales de santería con animales silvestres en Guayaquil. La situación, que causó indignación colectiva, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que haya más agentes de control para evitar situaciones de este tipo. Y es que, como alegan ciudadanos como Nelly Ricaurte y Doris Samaniego, ambas del norte de Guayaquil, que exista un centro de bienestar animal no es suficiente.

+“Urge que exista el suficiente personal capacitado, que sepa qué pasa con nuestras especies, dónde están, quién las captura o quien las mata. Eso no existe porque no tenemos personal para hacerlo o al menos no el suficiente”, señaló Ricaurte. Y no se equivocó.

Hace un par de semanas, este Diario publicó una nota en la que detalló que en 2023, cerca de 220 especies fueron rescatadas por los miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, en los allanamientos que hizo a las bandas criminales.

#Guayaquil | Varios videos de supuestos rituales santeros se volvieron virales en redes sociales, la mañana de este domingo 28 de abril. El hecho despertó la curiosidad, pero también cuestionamientos y quejas ciudadanas.



El número de rescates en relación al año anterior (2022) aumentó y logró resultados, pero lo que no se incrementó fue el número de agentes encargado de ejecutar estas acciones, que no superan los 10 en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón); lo que a decir de los ciudadanos es insuficiente.

“Esa labor es necesaria, pero nadie aún toma en cuenta a los animales como tal. Lo que pasó con los sacrificios este fin de semana es horrible, evidencia un escenario preocupante, que urge atender. Llegó la hora de que se trabaje a profundidad en este tema, que a la fecha es tomado a la ligera”, señaló Andrea Carrasco, guayaquileña.

Fran Huilca, encargada del área de Talento Humano de la UPMA, reconoce de hecho que no siempre están operativos los 10 agentes, pero no porque su prioridad no sean los animales, sino porque el personal es asignado a operativos de distinta índole o este debe cumplir con sus libranzas. Explica que por estas responsabilidades, llegan a tener un promedio de 7 agentes por mes, por lo que Huilca asegura que requieren de más efectivos.

María José Molineros, directora de Proyecto Sacha, coincide al alegar que el número no es proporcional con la extensión del territorio a cargo. “La inmensa cantidad de reportes, denuncias, rescates y la implementación de controles para la prevención de delitos ambientales resultan imposibles de atender para la decena de agentes que hay. Sin duda hace falta más, mucho más y hay que asignarlos lo más pronto”, exhorta.

