La aparición de un nuevo banco de arena inquieta a La Puntilla

Las quejas que giran en torno al dragado han ido en aumento y no se limitan únicamente al hecho de que la cantidad de sedimento dragado haya sido menor al previsto hasta hace unos días (hoy un booster potencia la extracción), sino a que hay un banco de arena que se está formando precisamente a escasos metros del material que se supone que es extraído del islote del Palmar, ubicado entre Guayaquil y Samborondón, lo que genera dudas por parte de los habitantes.

Residentes de la ciudadela La Puntilla, en la parroquia urbana del mismo nombre, están preocupados. Y es que, según han monitoreado a través de fotografías, hace no más de un mes, donde se supone que había agua, cada que baja la marea se observa tierra solidificada. El problema es tal que da la impresión de que una persona puede caminar sobre ella, como pasó ya hace algunos años en un punto aledaño donde hasta una familia llegó en bote y colocó parasoles y hasta una parrilla.

Los residentes, con quienes EXPRESO se reunió, quieren entender qué está pasando. Advierten que han pedido explicaciones a la Prefectura del Guayas, que hasta la fecha les ha llegado. Lo único que ven es que la sedimentación va ganando terreno.

Su duda apunta a que si acaso lo extraído por la draga va a parar a un costado del islote, cerca de las viviendas, y no al sector El Tejar, en Durán, a 6 o 7 kilómetros del equipo, donde se supone que llega. “No creo, espero realmente que no esté pasando eso porque sería un absurdo. No sé si habrá o no una falla, pero lo que está pasando no es normal. Y es que no tendría sentido dragar el islote y desechar ese lodo apenas unos metros más adelante. Sería un absurdo. Por eso necesitamos saber qué está ocurriendo para no preocuparnos más de lo que estamos”, señaló uno de los residentes de la urbanización que solicitó a EXPRESO la reserva de su nombre.

Proceso. EXPRESO constató que el sedimento extraído llega a Durán. Gerardo Menoscal

Este Diario solicitó una explicación a la Prefectura, que aseguró -a través de un recorrido que hizo con EXPRESO al lugar- que esa sedimentación que se ha formado (y que la tienen ya monitoreada, asegura la entidad), nada tiene que ver con que se esté haciendo una incorrecta extracción ni a que la draga o las mangueras por las que se conduce lo retirado tenga alguna fuga.

“La tubería flotante que se conecta con la draga y la tubería sumergida, que es la que transporta el sedimento hasta Durán, están en perfecto estado. A diario, de hecho varias veces al día, el equipo técnico y el de fiscalización de la Prefectura analizan el estado de los equipos y no se ha reportado ningún tipo de fuga. Lo que vemos, por lo tanto, responde a que los caudales bajos son dinámicos. En esta área tan sensible, como es la de la afluencia de los ríos Daule y Babahoyo, la marea y las corrientes influyen en que los bajos sean dinámicos: a que se desplacen. Hay que tomar en cuenta además la sedimentación que baja de la cuenca alta... Todo eso influye”, explica Juan Carlos Proaño, director de Riego, Drenaje y Dragado de la Prefectura; al hacer hincapié en que el material retirado, bajo ningún factor, está pasando de una zona a otra.

Hecho. La Prefectura descarta que las tuberías tengan algún tipo de rotura porque, advierte, la maquinaria lanza por sí sola una alerta ante la mínima fuga de sedimento detectado.

¿Desaparecerá el banco de arena ahora formado?

Sobre si desaparecerá o no ese banco de arena en un tiempo corto o extenso, Proaño lo desconoce. “Estos son procesos naturales que se dan en todos los ríos, que no son nuevos, pero que lo estamos monitoreando para llevar un histórico de qué es lo que está ocurriendo”, agrega.

Pero, ¿qué hará la Prefectura si el banco de arena continúa creciendo?

Si se extiende o no, se deberá continuar dragando. “Ese proceso no deberá parar porque, repito, esta es un área súper sensible que cambia conforme a lo que pasa cuenca arriba. Por eso hago hincapié en que el trabajo que estamos haciendo debe ejecutarse de forma integral y de la mano de las provincias que colindan con la cuenca alta... Por ejemplo, urge un trabajo de reforestación”, sostiene Proaño; al asegurar que desde la Prefectura se está organizando ya una mesa de trabajo para abordar las medidas complementarias que se deben tomar.

Para el ingeniero civil y experto en hidráulica, Jacinto Rivero, quien fue parte de la Comisión de Estudios para el desarrollo de la cuenca baja del río Guayas (Cedege), el argumento otorgado por la entidad tiene sentido.

“Lo que está viendo la población responde a un proceso natural que se da en el estuario y en los alrededores del islote, que puede durar un tiempo e irse; desaparecer y volver, o simplemente quedarse. El fondo de un río cambia siempre y no hay que echarle la culpa a nadie, ni tampoco hay que preocuparse más allá de lo normal. Ahora, esa sedimentación la estamos viendo en ese punto, pero a lo largo de la cuenca del Guayas se la ha visto formarse y desaparecer en distintos tiempos y tramos. Simplemente pasa”, detalla Rivero; quien coincide en la idea de que se trabaje de forma integral para evitar posibles taponamientos o escenarios más drásticos como el que ha levantado hoy las alarmas en el ciudadano.

EXPRESO visitó el área donde se encuentra la draga para constatar su funcionamiento. CARLOS KLINGER

Otras medidas a tomar para evitar futuras complicaciones

Para él, como lo ha dicho ya en reportajes anteriores, además del dragado se pueden construir estructuras hidráulicas que posibiliten la remoción del material sin necesidad de extraerlo con una draga, para que fluya por sí solo. “El material se depositaría más abajo, pero donde no cause problemas”, ha dicho.

Para habitantes de la vía Samborondón, como Viviana Sarmiento, si bien la aparición de este banco de arena es normal, la mirada de las autoridades no debe desviarse de lo que ve.

“Entiendo que todo responde a lo que pasa en el ecosistema, pero si se necesitan de más herramientas para evitar ser testigos de la formación de otro posible islote, pues hay que actuar. Se supone que se draga para evitar futuros taponamientos y para mantener el canal de navegación de un río. Esto último aún lo veo difícil de recuperar. Sin embargo, sí se pueden evitar las inundaciones. Solo pido a la Prefectura que no deje pasar por alto este escenario y que asimismo se mejore con el proceso de dragado, que entiendo ha sido lento”, asegura la residente.

El Consorcio Dragando por Guayas ha extraído 2,2 millones de metros cúbicos de sedimento. Cortesía

Sobre este punto, Proaño, quien en un reportaje anterior reconoció que el Consorcio Dragando por Guayas, a cargo del proyecto, ha extraído el sedimento con un rendimiento promedio de 210.000 m³/mes, muy por debajo de las expectativas establecidas en el contrato; hoy advierte que el proceso se está acelerando con el uso adelantado de una estación de reimpulsión (booster), a fin de aumentar el rendimiento a más de 350.000 m³/mes.

Mejoras en el rendimiento

Luis Vera, director del proyecto del dragado, aseguró a EXPRESO que hoy se están descargando 700 m³ por hora. “Estamos trabajando a plenitud con el booster, la presión de la salida de la draga es muy buena”, precisó.

El objetivo del proyecto es dragar 6,2 millones de m³ hasta abril de 2025. Hasta la primera semana de este mes, se había logrado extraer solo 2’200.000 m³ de sedimentos, con 950.000 m³ aún pendientes.

