Dragado: El Palmar, el ícono de la ausencia que permanecerá

Aclarando el panorama. Quien transita por el puente de la Unidad Nacional, que conecta a Guayaquil con Samborondón, podrá observar el islote El Palmar, un playón de sedimento en medio del caudal del río Guayas que no solo se ha convertido en ‘hogar’ de aves y otras especies animales, también en el símbolo tangible de la ausencia de dragado por 53 años.

Hoy por hoy, la ría ha sido intervenida, sin embargo, en una entrevista con EXPRESO, el Consorcio encargado de ejecutar esta obra- que fue prometida y contratada por la exprefecta del Guayas Susana González- recapitula las cláusulas del contrato y aclara que este gran banco de sedimentos no desaparecerá.

“Hemos escuchado a ciudadanos decir: ‘no veo la draga en el islote El Palmar, cuándo va a desaparecer’. El islote no va a desaparecer. Y sí, efectivamente, no está en el islote, hemos empezado por el río Babahoyo. Ese islote tiene 30 años de compactación”, menciona María Mercedes Cuesta, vocera del Consorcio Dragando por Guayas, al recalcar que el objetivo de la obra es, entre otras cosas, dragar los alrededores del islote El Palmar.

Avances Mes a mes se extraen 250 mil metros cúbicos de sedimento del río. En diciembre se dragaron 340.000.



Una premisa que no es nueva, al menos no para quienes firmaron el contrato adjudicado al Consorcio Dragando por Guayas, el 17 de mayo de 2022, en el que reza el objeto de la obra: “Dragado de la II fase y Disposición de Sedimentos de los Alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas. Y que, según Eduardo Falquez, excoordinador general estratégico de la Prefectura del Guayas, en la administración de Susana González, fue tan solo el punto de partida del constante cuidado que, a partir de ahora, debería recibir la ría.

“Los ríos necesitan tener un mantenimiento, cuidar sus riberas, reforestando, dragando. Eso es lo que no se ha hecho por decenas de años y esta obra fue un inicio, que se realizó de manera transparente, con el mejor precio, no sé si con el mejor contratista, pero fue quien cumplió con todos los requisitos y ganó una licitación pública”, aclara Falquez.

El islote no va a desaparecer... Hemos empezado (a dragar) por el río Babahoyo.

Mercedes Cuesta, vocera del Consorcio Dragando por Guayas.

El dragado del río Guayas se desarrollará en un plazo de tres años, tiempo en el que se prevé extraer seis millones cúbicos de sedimento de la ría. Esta obra se retrasó en varias ocasiones, luego de que el buque que trasladó la maquinaria a bordo se averiara y cambiara la fecha de inicio de la obra. Motivo por el que el Consorcio tuvo que cancelar una multa de 170 mil dólares, por incumplimiento de fechas.

Sin embargo, y para resarcir el ‘tiempo perdido’, el Consorcio detalla que se ha aumentado la capacidad de extracción de sedimento: “Poco a poco vamos igualando. Mes a mes se extraen 250 mil metros cúbicos de sedimento del río, pero este mes de diciembre, dragamos 340.000. Así pretendemos igualar el déficit producto de los retrasos”.

El Palmar. Retirar el banco de sedimentación del islote ha sido un pedido colectivo por años. Archivo

Una obra importante que, al final del día, no será visible, según Alejandro Chanabá, docente investigador en la Facultad de Ingeniería Marítimas y Ciencias del Mar, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Al menos no con el primer contrato y la primera inversión que hace Guayas para dar mantenimiento a la ría.

(La obra) se realizó de manera transparente, con el mejor precio, no sé si con el mejor contratista...

Eduardo Falquez, excoordinador general estratégico de la Prefectura del Guayas

“Lo que están haciendo es dragando el fondo de un canal que se formó de manera natural, para que tengan acceso los pocos buques que pueden entrar en la ría Guayas por la profundidad. Técnicamente, lo único que la ciudadanía podrá ver como un símbolo del antes y después, es el tránsito de las embarcaciones que van a poder ingresar por ahí, nada más”, explica el experto.

La evidente proliferación aves en el islote El Palmar preocupa también a pasajeros y expertos en aviación. Archivo

Sobre la problemática de las aves que han hecho del islote El Palmar su ‘hogar’, Paolo Piedrahita, docente investigador de Zoología y Biodiversidad en la Espol, refiere que aún así el banco de sedimento sea intervenido a sus alrededores, las especies no se irán y mantendrá su tránsito. Algo que preocupa al sector de la aviación, que ha registrado inconvenientes a la operatividad de las aeronaves que despegan o llegan al puerto aéreo de Guayaquil: “Mientras exista una superficie, como la que tenemos en el río, las aves van a llegar, no solo a descansar, también a alimentarse.

El islote: No es el único ‘monumento’ a la larga espera de una obra necesaria

La obra que le costó a Guayas un poco más de 44 millones de dólares, y que tras varias vicisitudes y postergaciones, llegó a la ría, y ha encontrado debajo del caudal y el lecho el abandono de la ría. Según el Consorcio, la maquinaria que retira el sedimento desde las profundidades del río, no solo ha encontrado sedimentos, también animales muertos, llantas de vehículos pesados, cadenas de acero para grúas, material de construcción y, entre otras cosas, troncos “enteros” de árboles.

Hasta llantas y animales muertos han sido extraídos con el dragado en el río Babahoyo. Cortesía del Consorcio

“Lo que hay debajo del lecho del río es increíble, pero claro, es el resultado de 50 años que el río no se ha dragado, y que todo el mundo ha botado ahí las cosas como si fuera el lugar de los desechos”, detalla Cuesta, y agrega que es justamente por haber encontrado en la profundidad de la ría, desde material de construcción hasta vacas muertas, que realizan el trabajo de dragado con “precaución”, para no averiar uno de los tres motores con los que cuenta la draga: “La maquinaria está al 100 %, pero sí se está teniendo cuidado, ya un árbol causó que paráramos unos días, no queremos que se repita”.

