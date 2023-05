Pasando revista al personal, elementos y terrenos, así estuvo la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en un recorrido realizado este miércoles a las bodegas, infraestructura y terrenos que tienen que ver con el proceso del dragado del río Guayas.

El pasado 19 de mayo, la funcionaria señaló que la draga estaba en el agua, pero no operando, y que según los tiempos de la contratista, en 30 días se van a remover los sedimentos, especialmente del islote El Palmar.

En medio de la inspección, personal del consorcio llamado Dragando por Guayas informó que uno de los principales cuellos de botella es que no han podido desaduanizar de forma acelerada los ocho kilómetros de tuberías que se deben conectar a la draga, de los cuales tres kilómetros son bajo el agua.

“Esas las estamos apilando, a la draga solo falta que le pongan ciertas cositas que en cinco, seis días ya está. Las tuberías son las que conectan la draga con estos terrenos donde se van a depositar los sedimentos. Tenemos que tenerlos listos para el 19 o 20 de junio”, enfatizó Luis Cedeño, director de obra del consorcio.

Según apuntó Aguiñaga, “todas las tuberías no están sacadas de aduana, me acaban de informar que tienen el 60%... Nos vamos a reunir con la contratista para ver en dónde podemos ajustar tiempos, qué cosas puede resolver la Prefectura y qué se necesita de coordinaciones... Vamos a garantizar que el contratista cumpla y si este no lo hace, vamos no solo a tener multas, sino sanciones de índole legal” aseveró.

Los espacios en donde se depositarán los sedimentos será en el norte de Durán, en un área llamada Peñón del Río, que comprende 240 hectáreas .

“Toda la mezcla entre sedimentos y agua será colocada en estas especies de piscinas que están a cinco minutos de la infraestructura del consorcio, se drenará el agua y lo que ocurra con estos terrenos ya es un tema de la Alcaldía de Durán, algo más ya de coordinación según el tipo de suelo”, agregó el director de Riego, Drenaje y Draga de la Prefectura del Guayas, Juan Carlos Proaño.

Durante el recorrido hubo habitantes del lugar que se acercaron a las autoridades para reclamar sobre los procesos de expropiación de terrenos por el supuesto incumplimiento de pagos y quedaron en ser atendidos por Proaño en los siguientes días.

Mientras tanto, maquinaria retroexcavadora movió piedras y material para la adecuación de los terrenos que deben recibir los residuos del afluente.

“Sí hay retraso, esa es la realidad, pero estamos tratando de ajustar el cronograma para cumplir con el momento en el que finalmente se dé el retiro de los sedimentos”, reflexionó la prefecta.