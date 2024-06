Guayas: 12 toneladas de basura han tropezado el dragado del río

Ajustes al calendario. La draga que opera en el río Guayas no solo ha retirado 1.4 millones m³ de sedimento durante casi 12 meses de trabajo, también 12 toneladas de basura que, al atascarse en el cortador de la maquinaria, han ocasionado -según el Consorcio Dragando por Guayas- paralizaciones, averías y retrasos en el cronograma de trabajo de una obra que promete, desde la administración del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, mejorar la navegabilidad de la fuente hídrica.

"Lamentablemente, cada día encontramos más desechos, basura y escombros enterrados en el lecho del rio. Algo que es evidenciado físicamente por la unidad de fiscalización de Prefectura en el pesaje de la basura que es entregada a la Dirección General de Gestión Ambiental del Municipio de Durán", señaló María Mercedes Cuesta, vocera del Consorcio Dragando por Guayas.

Según datos de la Prefectura del Guayas, las multas por retrasos otorgadas al Consorcio, que debe extraer 6.2 millones m3 de sedimento hasta abril de 2025, ascienden a la fecha a 750.000 dólares, algo equivalente al 1.70% del rubro total del contrato. La empresa contratista aclaró a este Diario que las sanciones económicas han sido pagadas a tiempo, y que estas no son por incumplimiento: "Las multas se deben a la disminución de la producción mensual programada, debido a desperfectos en la draga relacionados directamente con la presencia de basura y escombros, así como a la calidad del sedimento que causa del desgaste acelerado de las partes internas de las bombas de dragado".

La basura que se extrae es pesado frente la unidad de fiscalización de la obra. Cortesía

Para reducir la brecha de extracción de sedimentos, que en días se traduce a 2.3 meses, la Prefectura del Guayas ha solicitado al Consorcio a cargo de la obra un plan de acción para que, según el director de Riego, Drenaje y Draga del Gobierno Provincial, Juan Carlos Proaño, se cumplan los parámetros establecidos en el contrato.

"Un contrato que no se está cumpliendo a cabalidad, respecto al rubro de extracción y relleno hidráulico, es una preocupación para la Prefectura. Hay que reconocer que es un contrato complejo, pero se firmó así y hay que cumplir; por eso se han impuesto las multas correspondientes. El 16 de mayo se lo expusimos al Consorcio y se le solicitó un plan de acción para cumplir con los parámetros contractuales, porque si no se tendrán que tomar decisiones respecto al contrato", explicó Proaño.

Según la vocera del Consorcio Dragando por Guayas, María Mercedes Cuesta, dicho plan de acción ya fue entregado y plantea, como solución, la implementación de una estación de reimpulsión o una bomba adicional adicional "para garantizar la presión del flujo en la descarga de sedimentos", el aumento de personal para realizar mantenimientos y reparaciones de manera efectiva y la mejora en la logística de abastecimientos de la draga para disponer de partes y repuestos.

Sobre las toneladas de basura, el director de Riego, Drenaje y Dragado refirió que no debe ser un justificativo para el Consorcio a la hora de hablar de retrasos, pues a su parecer la experiencia que adjudicaron para ofertar y ganar el contrato de la obra debió contemplar dichas vicisitudes.

Incluso, explicó Proaño, dentro del cronograma establecido "se determinó que el dragado debe ejecutarse de 19 a 20 horas diarias, dejando así cuatro o cinco horas para que haya un lavado de tuberías o atender alguna otra actividad relacionada a estos factores externos".

Sin embargo, para el Consorcio Dragando por Guayas, los escombros y basura que han encontrado debajo del lecho del río no era un factor contemplado previo al inicio de obra: "Efectivamente, hay una afectación entre el cronograma y el volumen extraído del 10%. Esto debido a imprevistos que no pudieron ser detectados antes de que la maquinaria empiece a operar; me refiero a la enorme cantidad de desechos y basura en el lecho del rio", detalló la vocera del Consorcio y agregó que si bien se han extraído, a la fecha, 12 toneladas de basura y escombros, esperan encontrar 25 toneladas más hasta el final de la obra, según las proyecciones técnicas.

Como parte del plan de acción, el Consorcio tiene previsto incrementar sus número de extracción de sedimento en agosto próximo. Algo que según Prefectura analizarán, pues explican que inicialmente, ante el retraso de inicio de obra, el contratista ofertó extraer un número mayor de sedimento de lo establecido, pero técnicamente no lo logró.

"Hay que ser muy sinceros en ese sentido. El contrato inicial tenía un volumen de extracción de 250.000 m³ por mes, pero la draga se atraso seis meses en llegar al país. Eso hizo que se comprima el tiempo que quedaba como plazo contractual e hizo que los volúmenes se incrementen de 250 a 310 m³. Si hubiera existido una buena ejecución desde el principio, no habría ningún problema. Este retraso en la movilización de la draga influyó mucho en su operación, van arrastrando multas. En raíz de eso no hemos aceptado el incremento de un centímetro cubico más, porque obviamente debemos analizar si es posible o no. Se aceptó hasta 310 mil m³ porque era posible, ya no más", explicó Proaño.

Respecto a una posible terminación del contrato de esta obra que el próximo 24 de junio cumplirá su primer año de operaciones, la dirección de Dragado aclaró que no podría adelantarse a emitir algún detalle al respecto, pues afirma que la obra -más allá de los retrasos o vicisitudes- es elemental para la provincia del Guayas y el país. Sin embargo, enfatizó que desde la Prefectura analizaran, previo a cualquier decisión, qué es lo más conveniente técnica y jurídicamente.

