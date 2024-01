Estos son los tres factores que condicionan el dragado de la ría

Necesitan ‘buen viento y buena mar’. Para que la draga que hoy trabaja sobre la ría Guayas, cortando y extrayendo el sedimento que por alrededor de 50 años ha permanecido debajo del lecho del río, no se detenga, se deben conjugar tres factores; la marea, los trabajos de ampliación de tubería - a medida que la maquinaria avanza a otros puntos de extracción- y que lo que se encuentre debajo del lecho sea sedimento y no basura, como cadenas de acero. Así lo explicó a EXPRESO Carlos Ruales, ingeniero a cargo de la obra que realiza el Consorcio Dragando por Guayas; empresa contratista que deberá concluir los trabajos en un años y medio.

FACTOR NATURAL

Que la draga no realice paradas no programadas, depende de la fuerza de la corriente en la ría y de la marea, según el Consorcio Dragando por Guayas, que en un recorrido realizado el pasado 5 de enero, en horas de la mañana, explicó que la maquinaria no estaba operando por este factor: “cuando hay marea baja, aparece un banco de arena en los alrededores del islote El palmar, provocando que se asiente la draga, el remolcador auxiliar y la tubería flotante, dificultando la operatividad y el avance en los trabajos. Por eso, durante el recorrido que realizó este Diario, el personal a cargo de la maquinaria esperó unas horas para continuar con los trabajos. Sobre la corriente, Ruales señaló que, si bien se realizó un estudio técnico previo, para enlistar las vicisitudes que enfrentarían y cómo influiría a la hora de ejecutar la obra, este punto que condiciona la operatividad de la draga es un evento natural previsto: “la corriente es variable. Por ejemplo, cuando la marea baja, la corriente toma mucha velocidad entre tres a cuatro metros por segundo, esto ejerce mucha presión sobre las plumas de anclaje de la embarcación que tiene a bordo la maquinaria, y sobre el puntal que hace de ‘pieza’ para el giro de la draga”.

LA CIFRA 800 mil m3 han sido extraídos del caudal del río. La maquinaria avanza a otro punto.

LA BASURA ENCONTRADA

“La ría fue utilizada como un botadero de escombros”, señala María Mercedes Cuesta, vocera del Consorcio que ejecuta la obra, al enumerar lo que se encuentra a diario debajo del lecho, y que, en ocasiones, ha causado que la maquinaria detenga su curso para realizar limpieza en piezas como ‘el cortador’ y el ‘absorbente’: “paramos casi a diario para hacer limpieza, hemos encontrado cadenas de acero, cables y troncos enteros de árboles” que, incluso, logran pasar hasta la bomba de la máquina”.

Carlos Ruales, ingeniero a cargo de la obra, señala que si bien es algo que han logrado detectar, y por lo que ahora dragan con ‘sigilo’, para no averiar la maquinaria, cada pausa que se realiza por limpieza, es equivalente a dos horas de no dragado.

“Nos dijeron que ahí abajo había sedimento y eso era lo que había que dragar, pero hemos encontrado mucho más. Esto debió estar contemplado en el estudio técnico”, señala Ruales.

La Prefectura del Guayas fiscaliza la obra de cerca, según el Consorcio Dragando por Guayas. La entidad no responde a EXPRESO

LAS TUBERÍAS

La draga extrajo en el primer punto, en el río Babahoyo, 800.000 m3 de sedimento. Ahora, la maquinaria se dirige a un segundo punto, el sur del islote El Palmar. Este desplazamiento implica un trabajo adicional, como el aumento de tubería que se debe realizar sobre el caudal y por tierra: “A medida que avanzamos, debemos aumentar más tubería para que, al extraer sedimento, este sea trasladado por las tuberías hasta los cuarteles, en Durán”, explica el Consorcio. Un trabajo que, mientras se realiza, la maquinaria no puede continuar dragando y que, tan solo en la colocación de 300 metros, se tardan 48 horas.

