Guayaquil: La violencia causa un efecto colateral en el turismo

Cecilia Herrera, ecuatoriana radicada en Estados Unidos, tenía planificado visitar Guayaquil en marzo. Pero los hechos criminales registrados, de conocimiento público en el mundo, la han hecho desistir. Herrera argumenta con tristeza a este Diario que tendrá que cancelar todo, desde los pasajes de avión hasta la estancia en un reconocido hotel de la ciudad por el temor a que algún evento terrorista, como los registrados días atrás, suceda.

Salinas no logra recuperar el número de turistas habitual en esta época Leer más

Operadores turísticos y consultores hablaron con EXPRESO sobre el golpe que recibieron a causa de la violencia. Los representantes de este sector señalan que han tenido ya pérdidas, por lo que piden continuar trabajando en seguridad, mejorar la comunicación que se transmite a nivel nacional e internacional, y además dar luz verde a una compensación por parte del Gobierno para reducir los impuestos y refinanciar las deudas que enfrenta el sector.

Fernando Arrigorriaga, presidente de la Asociación hotelera del Guayas (Ahoteg), asegura que las noticias de lo que ha pasado en el país ha provocado masivas cancelaciones de eventos corporativos. “Por eso, si queremos revertir el escenario de lo que estamos viviendo, más que campañas necesitamos noticias positivas. Lo que suceda a futuro no lo podemos prever, pero lo que sí vemos en este momento es un golpe. Esta semana, muchos eventos corporativos se han cancelado, así que este mes está perdido. Eso ya lo sabemos”, asegura.

Holbach Muñetón, presidente de la Cámara Turismo del Guayas, manifiesta a este Diario que “el sector ha sido muy vulnerable a los recientes acontecimientos, produciendo pérdidas”. Para el representante de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, el mensaje que se debe enviar el mundo a través de las plataformas de comunicación debe ser de unidad y donde se sienta el respaldo de las autoridades, el presidente y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Peñas. Pocas familias recorren el sitio FREDDY RODRÍGUEZ

Muñetón pide al Gobierno Nacional que se atienda los requerimientos que se han hecho a gobiernos anteriores y que, a juicio de él, siguen sin ser atendidos. “Nosotros respaldamos la acción del Gobierno, del presidente de la República y de la Asamblea. Pero venimos desde 2019 con una pandemia, sicariatos y eventos sensibles que han afectado la productividad, y eso acarrea menos ingresos. No hay dinero ahorrado para las vacas flacas porque no hemos recibido ningún impuesto reducido o exoneración de deudas, y ahora que queríamos coger vuelo desde la segunda semana de enero, eso no sucedió. Queremos pedir un grado de compensación, nosotros trabajamos y el Gobierno necesita darnos seguridad y apoyarnos en pagos”, enfatiza.

Centros nocturnos de Guayaquil se oponen a un nuevo toque de queda Leer más

Jorge Mori, consultor de destinos de viajes y operador de Turistiqueros, cree que el sector “directa o indirectamente ha sido vulnerable, no tan solo ahora, sino en los tres últimos años”. Sin embargo, manifiesta que “según datos del Ministerio de Turismo, el sector sigue siendo el tercer rubro de fuente de ingreso no minero ni petrolero del país y eso debe conocerse”.

Mori sostiene que a pesar de los hechos violentos, la empresa privada guayaquileña no se detiene, lo que resulta favorable. “Los planes no se han cambiado, junto al Ministerio de Turismo, del 24 al 28 de enero, varios empresarios hemos sido invitados a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se desarrollará en España. Aquí se hará el lanzamiento de la nueva línea gráfica de la marca turística del Ecuador. Es una medida que a nivel internacional, en conjunto con un plan estratégico, puede dar buenos resultados en medio de todo lo ocurrido”, alega.

El empresario recomienda que para aliviar lo ocurrido recientemente se trabaje, además de en seguridad de forma permanente, en marketing turístico. “Lo importante es que el sector privado articulado con la Empresa de Turismo de Guayaquil puedan desarrollar mesas donde existan soluciones prácticas, junto a la planificación turística. No todo es negativo. Se debe apuntar a la creación de zonas seguras y la comunicación efectiva para mitigar lo que estamos viviendo”, concluye.

A pesar de las malas noticias, la inseguridad y el sicariato, hemos tenido resultados positivos, no los que quisiéramos, pero esto nos ayuda a seguir subsistiendo. Holbach Muñetón

Presidente Captur

Para la especialista en temas de turismo, Mónica Tanduel, la municipalidad debe apuntarle más a los barrios. “Este tema suena ya trillado, pero lo seguimos repitiendo porque aún no lo ejecutan. Si quieren fortalecer el turismo local al menos entre quienes vivimos en Guayaquil o el Ecuador, mejoren la cara bonita de cada zona. Tenemos miradores hermosos en el norte; parques lineales sin vida cultura ni arte en el barrio Garay y en la Ferroviaria; unas Peñas sin hoteles boutiques; un río que no es utilizado en toda la ciudad, y puedo seguir”, sentenció; al alegar que si el Cabildo invierte en temas de recuperación de este tipo, y el Gobierno de la mano de las Fuerzas Armadas se enfoca en “limpiar el país”, el resultado será favorable.

Una marcha en contra del toque de queda paralizó el centro de Guayaquil Leer más

“Para la gente que está en el extranjero, ver que las Fuerzas Armadas de otros países quieren venir a actuar también hace ver bien al Ecuador. Que venga la de Brasil, la de Rusia, la de Estados Unidos, que venga la que sea... Si vamos viendo resultados y eso lo vamos contando y proyectando, si las noticias positivas invaden las redes sociales, la gente va a venir porque Ecuador tiene muchísimo más que las escenas dolorosas que hoy estamos viendo”, señaló.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ