Aguiñaga: "Creo que el gobernador del Guayas debe reorganizar su estrategia"

El Consejo Provincial del Guayas mantuvo una reunión la mañana de este miércoles 10 de enero en el edificio de la Prefectura de la provincia, en el centro de Guayaquil.

La cita fue encabezada por la prefecta Marcela Aguiñaga, y a la que asistió el gobernador del Guayas, Alberto Molina y varios alcaldes de la provincia, entre ellos Luis Chonillo, de Durán; Wilson Cañizares, de Daule, María Fernanda Vargas, de Simón Bolívar.

Durante la reunión se analizaron los hechos registrados en las últimas horas en la provincia. Ante esto, declararon mantenerse en sesión permanente, y se exhortó a la conformación del Consejo Provincial de Seguridad, basándose en el artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

"Esto nos va a permitir diagnosticar información que hoy mismo no fluye, por ejemplo el estado de situación de los hechos más peligrosos que se han dado en la provincia, la articulación con el ECU911, las cámaras que han puestos los alcaldes, la prefectura a disposición del ECU911 para mejorar la coordinación de seguridad", declaró Aguiñaga.

Daniel Noboa, aseguró que Ecuador se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que le llevó a declarar el conflicto armado interno.



Asimismo, la funcionaria explicó que varias de las quejas de alcaldes y miembros de juntas provinciales se enfocan en la falta de respuestas urgentes por parte de la Gobernación respecto a hechos delictivos en estas zonas.

"Yo creo que el señor gobernador (del Guayas) debe reorientar su estrategia, yo estoy aquí no para criticarlo sino para apoyarlo. Le he dicho que tiene mecanismos legales que nos permite convocar a este Consejo de Seguridad Provincial donde están las principales autoridades no solamente de la fuerza pública sino también autoridades de justicia, como la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, para hacer control y veeduría ciudadana respecto de las decisiones judiciales en el marco de la lucha que tenemos ahora", expresó la prefecta.

También dijo que "no es momento de criticar al presidente (Daniel) Noboa, hay que apoyarlo en las decisiones que tome, con la fuerza que le da la Constitución y la ley, que tome el control de nuestro país".

Aguiñaga sostuvo que, de ser el caso, reorientará los recursos de la Prefectura para que sean destinados en el combate a la delincuencia.

"Señor presidente Noboa, los recursos no nos sobran, pero si necesita de nosotros en este momento de austeridad, ahí estarán nuestros recursos de la Prefectura, para apoyar en las operaciones logísticas, de movilización, pero necesitamos respuestas. Necesitamos que si invertimos en una UPC, haya policías en la UPC", manifestó la funcionaria.

Agregó que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no acudió a la reunión pese a haber sido invitado. "El alcalde de Guayaquil no ha venido a ninguna sesión hasta el día de hoy. Su delegada venía, que es la vicealcaldesa (Blanca López), pero no ha venido el día de hoy y entendería que son por temas de su agenda, prioritarios, que han impedido que el día de hoy estén aquí. Pero siempre están convocados", dijo.

