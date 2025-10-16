Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes del grupo criminal Los Choneros este 16 de octubre de 2025, tras una persecución en la avenida Universitaria y Che Guevara. Los sujetos habrían intentado asesinar al jugador Bryan 'Cuco' Angulo en el sector San Pablo.

Durante un patrullaje preventivo, los agentes visualizaron a dos individuos en motocicleta que, según el reporte policial, intentaron atentar contra la vida del deportista. Al iniciar la persecución, uno de los sospechosos disparó contra los uniformados, quienes repelieron el ataque utilizando sus armas.

Los detenidos fueron identificados como:

Marlon Isaac, con antecedentes por tenencia y porte de armas. Stalin Joel, alias San Pablo.

Los dos miembros de Los Choneros portaban armas de fuego. Cortesía

Evidencias incautadas:

2 armas de fuego

1 motocicleta retenida

Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente. Este hecho se suma a una serie de operativos en Manabí, donde las autoridades buscan frenar la expansión de grupos armados organizados como Los Choneros, vinculados a delitos como sicariato, tráfico de armas y narcotráfico.

El ataque armado cerca del estadio Reales Tamarindos



El atentado se produjo cuando varios futbolistas del equipo manabita se trasladaban en un vehículo rumbo al entrenamiento previo al partido de vuelta ante Búhos ULVR, programado para este viernes 17 de octubre en Guayaquil.

Tras el ataque, el jugador recibió atención médica inmediata gracias a la rápida acción de sus compañeros y los servicios de emergencia. En un comunicado oficial firmado por Mónica Zamora Hernández, presidenta de Liga de Portoviejo, se confirmó que el estado de salud de Bryan Angulo es estable.“Gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable”, señala el comunicado.

#ATENCIÓN ||



TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO, NEUTRALIZAMOS Y APREHENDIMOS A DOS PRESUNTOS PARTICIPANTES EN EL INTENTO DE ASESINATO CONTRA UN JUGADOR DE FÚTBOL



Durante un patrullaje preventivo realizado en Portoviejo, #Manabí, personal policial visualizó a dos sujetos a bordo de una… pic.twitter.com/08nhuU2NZO — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 16, 2025

