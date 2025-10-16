Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes del grupo criminal Los Choneros
La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes del grupo criminal Los ChonerosCortesía

Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

Los dos presuntos responsables del atentado a Bryan 'Cuco' Angulo formarían parte del grupo criminal Los Choneros

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes del grupo criminal Los Choneros este 16 de octubre de 2025, tras una persecución en la avenida Universitaria y Che Guevara. Los sujetos habrían intentado asesinar al jugador Bryan 'Cuco' Angulo en el sector San Pablo.

(Te puede interesar: ¿Quién es Bryan ‘El Cuco’ Angulo, futbolista baleado en Portoviejo?)

Durante un patrullaje preventivo, los agentes visualizaron a dos individuos en motocicleta que, según el reporte policial, intentaron atentar contra la vida del deportista. Al iniciar la persecución, uno de los sospechosos disparó contra los uniformados, quienes repelieron el ataque utilizando sus armas. 

Los detenidos fueron identificados como:

  1. Marlon Isaac, con antecedentes por tenencia y porte de armas.
  2. Stalin Joel, alias San Pablo.
RELACIONADAS
Los dos miembros de Los Choneros portaban armas de fuego.
Los dos miembros de Los Choneros portaban armas de fuego.Cortesía

Evidencias incautadas:

  • 2 armas de fuego
  • 1 motocicleta retenida

Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente. Este hecho se suma a una serie de operativos en Manabí, donde las autoridades buscan frenar la expansión de grupos armados organizados como Los Choneros, vinculados a delitos como sicariato, tráfico de armas y narcotráfico.

Bryan Angulo

Bryan Angulo fue herido en ataque armado: esto se sabe de su estado de salud

Leer más

El ataque armado cerca del estadio Reales Tamarindos

El atentado se produjo cuando varios futbolistas del equipo manabita se trasladaban en un vehículo rumbo al entrenamiento previo al partido de vuelta ante Búhos ULVR, programado para este viernes 17 de octubre en Guayaquil.

Tras el ataque, el jugador recibió atención médica inmediata gracias a la rápida acción de sus compañeros y los servicios de emergencia. En un comunicado oficial firmado por Mónica Zamora Hernández, presidenta de Liga de Portoviejo, se confirmó que el estado de salud de Bryan Angulo es estable.“Gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable”, señala el comunicado.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Salinas no encuentra paz tras nuevo ataque en taxi

  2. Atentados aterrizan en la Asamblea: Comisión investigará explosión en Guayas

  3. Sindicato de CNEL denuncia desvío de $ 197.410 destinados a equipos de seguridad

  4. Estos son los futbolistas que más dinero ganarán en temporada 2025-2026, según Forbes

  5. Dos de las mejores voces del mundo ingresan en la Membresía La Tenada de Valduero

LO MÁS VISTO

  1. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  2. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  3. Asesinan a Marco Mendoza, juez señalado por John Reimberg en el caso Blanqueo Fito

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  5. Aquiles Álvarez anuncia la eliminación de parqueos en la 9 de Octubre

Te recomendamos