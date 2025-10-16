¿Quién es Bryan ‘El Cuco’ Angulo, futbolista baleado en Portoviejo?

La mañana de este jueves 16 de octubre de 2025, el fútbol ecuatoriano se estremeció con una noticia que heló a los hinchas: Bryan “El Cuco” Angulo fue víctima de un ataque armado en Portoviejo.

El delantero de 29 años, quien actualmente milita en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, se dirigía a los entrenamientos en el estadio Reales Tamarindos cuando sujetos armados abrieron fuego contra su vehículo.

Angulo se disponía a ingresar al estadio Reales Tamarindos cuando fue sorprendido por un individuo que abrió fuego en su contra. Alejandro Giler

¿Quién es el jugador?

Según los primeros reportes, Angulo recibió impactos de bala en la pierna y otras partes del cuerpo. De inmediato fue trasladado a una casa de salud local, donde permanece bajo observación médica y sin pronóstico confirmado. Las autoridades investigan las causas del atentado, mientras el ambiente en el fútbol manabita se tiñe de preocupación y tristeza.

Bryan Dennis Angulo Tenorio, nacido en Guayaquil el 30 de noviembre de 1995, es recordado por su olfato goleador. Surgió en Rocafuerte, donde marcó 48 goles en 86 partidos, y saltó a la fama con Emelec, club con el que vivió su etapa dorada entre 2013 y 2019.

Fue campeón nacional en 2017 y protagonista en finales memorables, antes de emigrar al Cruz Azul de México. Luego defendió los colores de Xolos de Tijuana, Santos de Brasil y regresó a Emelec en 2022.

Su fichaje por Liga de Portoviejo en 2025 representaba una nueva oportunidad para revivir su carrera y aportar experiencia en el sueño de ascender a la Serie B de la LigaPro.

Sin embargo, este lamentable episodio deja en pausa su presente futbolístico y reabre el debate sobre la seguridad en el deporte ecuatoriano, especialmente tras los recientes hechos violentos en Manabí que ya habían golpeado al club Exapro Costa.

El fútbol ecuatoriano hoy no habla de goles, sino de oraciones por la vida del “Cuco” Angulo.

