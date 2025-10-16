Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

El partido en Casa Blanca, por la fecha 2 del Hexagonal Final de la LigaPro, se disputará este viernes 17 de octubre

LDU se impuso a Barcelona 3-1 la última vez que se enfrentaron en Casa Blanca, el pasado 18 de junio.

El partido que Liga de Quito y Barcelona SC disputarán este viernes 17 de octubre, a las 20:15, será el más atractivo de la fecha 2 del Primer Hexagonal de la LigaPro 2025. El encuentro medirá a los equipos ecuatorianos con más títulos, por lo que se anticipa una batalla de principio a fin.

Para el duelo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casa Blanca, el local tiene un ligero favoritismo según analiza Gemini, la inteligencia artificial de Google:

Pronóstico del partido según la inteligencia artificial

Basándome en las estadísticas, el momento actual de los equipos y la fortaleza histórica de Liga de Quito como local en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), mi pronóstico de resultado para el partido contra Barcelona SC este viernes 17 de octubre es una victoria ajustada para Liga de Quito.

Liga de Quito y Barcelona se enfrentarán dos veces más en el hexagonal final de la LigaPro 2025. cortesia

Pronóstico de resultado: Liga de Quito 2 - 1 Barcelona SC

Análisis del pronóstico:

Localía fuerte de LDU: Históricamente, el Estadio Rodrigo Paz Delgado es un campo muy complicado para Barcelona SC. Aunque Barcelona logró romper la racha sin victorias en el 2023, Liga de Quito sigue siendo un equipo muy potente en su casa.

Estado de forma reciente: Las estadísticas recientes (temporada 2025) de los enfrentamientos directos en Casa Blanca muestran que LDU ha ganado los últimos partidos jugados allí (ejemplo: 3-1 y 3-0 en 2025).

Posiciones en la tabla: Ambos equipos están muy cerca en la tabla (Barcelona 2º y LDU 3º), lo que asegura un partió muy disputado y con alta motivación. Una victoria le permitiría a Liga arrebatarle el segundo lugar a Barcelona.

Cuotas y predicciones: Varias casas de apuestas y predicciones le dan una ligera ventaja a Liga de Quito debido a la localía.

