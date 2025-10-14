"Emelec fue el chivo expiatorio": Jorge Guzmán responde a las sanciones de LigaPro

El presidente eléctrico se refirió a las sanciones por violencia en el Capwell, deudas con jugadores y otros temas álgidos

Jorge Guzmán desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell.

Días intensos está viviendo el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, al frente del club. Tras los hechos de violencia en el último Clásico del Astillero y las sanciones impuestas por LigaPro, el dirigente del Bombillo rompe el silencio en una entrevista con EXPRESO.

Aborda sin rodeos temas como la seguridad en el estadio George Capwell, las deudas con el plantel, la reducción del pasivo y el futuro económico del equipo.

Seguridad en el Capwell y la violencia en el Clásico del Astillero

Han ocurrido episodios de violencia en el Capwell durante las gestiones de Neme, Pileggi, Avilés y ahora en la suya. ¿Reconoce que la seguridad en su administración ha sido igual de deficiente?

Evidentemente, ha habido falencias que hemos ido corrigiendo. Por ejemplo, ya no existen bodegas para las barras dentro del estadio. Algunas funcionaban sin conocimiento del directorio, porque tenían llaves entregadas por administraciones anteriores.

¿Por qué se permitió el ingreso de botellas de vidrio en el Clásico?

Se permitió el ingreso de bengalas y de artefactos que supuestamente eran inofensivos. Ahí se pudo haber filtrado lo que usted menciona (botellas de vidrio). Burlaron la seguridad gracias a las llaves que tenían. Ahora esas bodegas están blindadas con hierro. Este directorio, bajo ningún concepto, auspicia a las barras.

¿Está consciente que la vida del portero del Barcelona, Ignacio de Arruabarrena, estuvo en riesgo?

Ninguna de las famosas botellas impactó a nadie. El portero fue a provocar a la barra. Eso no lo justifica, pero no hubo impacto. El reglamento es claro: se sanciona el lanzamiento de objetos, sin diferenciar si son fundas plásticas o botellas.

Acusación a LigaPro y el costo de las sanciones

Emelec está entre los equipos más sancionados de la LigaPro. ¿Qué gestión realizan para evitar hechos lamentables como los del Clásico?

Somos uno de los clubes más sancionados, pero ese día la LigaPro nos envió un comisario que elaboró un informe inédito de 26 páginas. Hubo una clara dedicatoria.

¿Está acusando a la LigaPro?

Acuso al funcionario que tuvo esa meticulosidad con Emelec. Ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ni la LigaPro han hecho absolutamente nada para resolver el problema. Nosotros debemos llamar a la Policía y contratar nuestros propios guardias.

¿Ese no debería ser su trabajo?

Alguna responsabilidad nos puede corresponder, pero no se puede excluir a la FEF ni a la LigaPro por no haber establecido controles. Emelec ha sido el chivo expiatorio. Nos sancionaron con cuatro partidos sin público, que luego se redujeron a tres.

Durante el Clásico del Astillero del 14 de septiembre hubo desmanes en las gradas del estadio Capwell. Miguel Canales Leon

¿Han proyectado cuánto perderán por jugar sin público los siguientes cotejos?

No menos de 600.000 dólares. Además, nos tocó un calendario complicado que implicó viajar a Quito por la Copa Ecuador (ante Leones del Norte) y este domingo por la LigaPro (ante Aucas). También hemos sufrido pérdidas en activaciones con los sponsors.

Deudas con la Plantilla y el Pasivo del Club

Al día 14 de octubre de 2025, ¿cuántos meses le deben al primer equipo masculino?

Dos meses y algo más.

¿Cómo evitará que la plantilla paralice los entrenamientos si se mantienen los retrasos, como ya ocurrió a inicios de octubre?

La plantilla nunca paralizó los entrenamientos. Expresó sus puntos de vista mediante un comunicado, que, a nuestro criterio, no fue lo más recomendable. Lo respetamos. Recuerde que asumimos (la presidencia del club) con una plantilla que tenía cinco y hasta seis meses de retraso.

Emelec ganó 3-1 a Deportivo Cuenca en el estadio Capwell y se mantiene en pelea por ganar el segundo hexagonal de LigaPro que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026. API

¿El pasivo total del club se mantiene en $20 millones?

En este momento no supera los $15 millones. Lo hemos reducido en unos $5 millones.

Crisis Financiera y el Futuro Económico

El Banco del Pacífico desmintió haber alcanzado un acuerdo con el club. ¿Cómo avanzan los diálogos?

Son acercamientos, no acuerdos. El banco deberá analizar nuestra propuesta. Además, está totalmente descartado que el estadio lleve el nombre Banco del Pacífico.

¿El club ya gastó todos los ingresos por derechos de televisión de la temporada 2025?

Los derechos de TV están pignorados (dados en garantía) por la directiva anterior (de José Pileggi y César Avilés). Emelec no recibe un solo centavo este año.

¿Cuándo se verá reflejado ese beneficio económico?

Hasta gran parte del año 2026 seguiremos así. No tenemos capacidad de buscar sponsors que nos respalden mientras no solucionemos la deuda con el Banco del Pacífico, que se encuentra en proceso de coactiva.

¿Cómo responde a las críticas que califican a este directorio como poco sustentable?

No somos un directorio de ‘chiros’. Somos un directorio que ha atendido al club con responsabilidad. Pocos recuerdan que lo tomamos con cero puntos y al borde del descenso, y hoy estamos peleando un cupo a un torneo internacional.

¿Cómo gestiona el pago de las obligaciones mensuales y demandas?

Hemos logrado acuerdos con pequeños sponsors. También hemos recibido donaciones y algunos préstamos de cinco socios. En algunos casos, prestaron con intereses.

