Michael Morales peleará con Sean Brady: el ecuatoriano vuelve este 15 de noviembre

El luchador ecuatoriano de la UFC, Michael Morales, vuelve finalmente al octágono en el UFC 322

En su ultima lucha, Michael Morales venció por KO a Gilbert Burns en Las Vegas.

Michael Morales, oriundo de Pasaje, confirmó su pelea contra Sean Brady este 15 de noviembre del 2025, en el UFC 322. El Evento se dará en el Madison Square Garden, el mítico escenario de New York.

El ecuatoriano buscará alargar su racha invicta de 18 victorias contra Sean Brady, estadounidense que viene de tres victorias seguidas luego de perder su primera pelea contra Belal Muhammad en el UFC 304. Por su parte, Michael Morales viene de ganar su ultima pelea contra Gilbert Burns por K.O. técnico, el 15 de mayo del 2025.

Los dos peleadores de artes marciales mixtas se encuentran bien ubicados en el ranking de Peso Welter, siendo Brady el de mejor ubicación al estar en el puesto #2 del ranking de la categoría. Del lado tricolor, Morales se encuentra en el puesto #8 pero buscará ascender ganándole a uno de los luchadores que busca arrebatarle el título al campeón, Jack Della Maddalena.

¿Qué tiene para nosotros la cartelera de la UFC 322?

Michael Morales regresará en busca de ganar y volverse un serio contrincante al cinturón. henry ronquillo

Por ahora, la información de la pelea de Michael Morales es 'extraoficial', ya que esta se mencionó en el podcast de Sean Brady, llamado 'The Brady Bagz show'

"Una vez que le gane (a Michael Morales), seré indiscutible para la oportunidad por el título. Seguiré siendo indiscutible hasta que tengan que darme una oportunidad por el título. A la UFC le importa un *** la clasificación. Salí y vencí a Michael Morales después de vencer a León. No pueden seguir negándome una oportunidad por el título, y si no, soy un luchador: me pagan por pelear, y seguiré peleando hasta que lo consiga de todos modos." mencionó el artista marcial estadounidense.

La Cartelera de la pelea trae consigo dos luchas por el título:

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (Peso Welter)

Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (Peso Mosca Femenino)

El resto de la cartelera está conformado por:

León Edwards vs Carlos Prates (Peso Welter)

Beneil Dariush vs Benoît Saint Denis (Peso Ligero)

Baisangur Susurkaev vs Eric McConico (Peso Medio)

Roman Kopylov vs Gragory Rodrigues (Peso Medio)

Bo Kickal vs Rodolfo Vieira (Peso Medio)

Erin Blanchfield vs Tracy Cortez (Peso Mosca Femenino)

Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert (Peso Medio)

Angela Hill vs Fatima Kline (Peso Paja)

A estas peleas se le suma la que van a disputar Michael Morales y Sean Brady, aunque aún se espera el anuncio oficial de la UFC.

