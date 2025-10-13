Chito Vera vs Aiemann Zahabi: fecha, hora y dónde ver el UFC Vancouver

El luchador de artes marciales mixtas ecuatoriano volverá al octágono este 18 de octubre después de más de un año sin peleas

La ultima pelea de Chito Vera fue el 3 de agosto de 2024, contra Deiveson Figueiredo.

Chito Vera, el artista marcial ecuatoriano, volverá a la cartelera principal de la UFC Vancouver, para enfrentarse al canadiense Aiemann Zahabi,. quien se ubica en el puesto #9 de la categoría de peso gallo y viene de 6 victorias consecutivas; la ultima contra José Aldo en mayo del 2025.

El evento, tal como su nombre lo explica, se llevará a cabo en Vancouver, Canadá.

Cabe mencionar que a ultima vez que se había dado una pelea en esta ciudad fue en junio del 2023. Aún así Vancouver representa una plaza recurrente para la UFC, ya que es la séptima vez que se lleva un evento de la Ultimate Fighting Championship en esa ciudad.

¿Qui´´enes pelearán en la cartelera principal?

Dentro de la cartelera principal del evento habrá las siguientes peleas:

Kevin Holland vs Mike Malott, en Peso Wélter

Marlon Vera vs Aiemann Zahabi, Peso Gallo

Manon Fiorot vs Jasmine Jasudavicius, Peso Mosca femenino

Y el 'Main Event' que será Reinier de Ridder vs Brendan Allen, en Peso Medio.

El gran regreso de Chito Vera a la UFC

La ultima vez que Chito Vera ganó una pelea en UFC, fue a Pedro Munhoz, el 19 de agosto de 2023. UFC

Después de perder dos peleas, una por el cinturón contra Sean O'Malley el 9 de marzo del 2024, y otra contra Deiveson Figueiredo el 3 de agosto en el UFC de Abu Dhabi, el ecuatoriano busca conseguir una victoria que sea el inicio de una buena racha.

"(Aiemann Zahabi) Es un peleador con un gran momentum, creo que viene con siete victorias al hilo. Esta pelea es todo o nada. O recupero mi puesto y escalo hacia el top 5 o las cosas se pueden poner muy feas y no quiero eso” comentó Marlon Vera antes de su pelea, en la que no llega como favorito pero donde buscará dar el golpe sorpresa y derrotar al canadiense a como de lugar.

El ecuatoriano actualmente se ubica en el puesto #7 de su categoría, y en el caso de ganar, se posicionaría bien dentro del top 10, siendo muy difícil que lo muevan de ahí y con la oportunidad de buscar alguna pelea con alguien del top 5.

¿Cuándo y donde ver la pelea de Chito Vera?

La pelea está pactada para el 18 de octubre de 2025, en el Rogers Arena, Vancouver. Se podrá ver por ESPN y ESPN+ en Latinoamérica, desde las 18:00 en Ecuador.

