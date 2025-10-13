Moisés Caicedo cambia de rumbo: se separa de sus agentes de representación ¿Qué pasó?

Moisés Caicedo se queda sin representación y causa revuelo en Ecuador y Chelsea

Moisés Caicedo volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus jugadas o sus recuperaciones en la Premier League, sino por una decisión fuera de la cancha que sorprendió a muchos. La estrella del Chelsea y referente de la selección ecuatoriana dijo “hasta aquí no más” a quienes lo representaban en los temas deportivos y de marketing.

El 14 de agosto de 2025 se dio por terminado, de manera legal, su contrato con Football Division Worldwide, la empresa encabezada por Manuel Sierra, quien por años manejó parte de su carrera. Pero, según se supo, la renovación no llegó a buen puerto. Los desacuerdos, al parecer, fueron más profundos de lo que se pensaba.

Las cosas directas con los ex representantes

Desde Ecuador, la agencia nm23.ec lanzó un comunicado contundente en redes sociales:

“Comunicado oficial: Moisés Caicedo finalizó su vínculo con su anterior representante. A partir de ahora, el jugador ha designado a nuevas personas de confianza para manejar su carrera profesional.”

Junto al texto, se añadió un mensaje bilingüe que no dejó espacio para dudas:

“La estrella del Chelsea Football Club, Moisés Caicedo, se ha separado y ya no está representada por su ex agente Manuel Sierra de Football Division Worldwide y no está representado por Ali Barat de Epic. El contrato finalizó el 14 de agosto de 2025”, firmado por Chris Farnell.

El comunicado que sorprendió a todos

Aunque no se han revelado las razones exactas, en el entorno del jugador se comenta que hubo diferencias por temas contractuales y de imagen. Caicedo, quien en los últimos meses ha sido rostro de varias marcas ecuatorianas y hasta lanzó su propia línea de ropa, quiere ahora tener más control sobre su marca personal.

A todo esto, se suma que “Moi” no fue parte de la Fecha FIFA de octubre con la Tricolor en Estados Unidos y México, y que, además, no podrá jugar el primer partido del Mundial 2026, un golpe duro tanto para él como para el equipo nacional.

