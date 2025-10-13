Ecuador y el bombo 2 del Mundial 2026: los puntos que necesita la Tri en el ranking

Mundial 2026: los puntos que debe sumar Ecuador para entrar en el bombo 2 del sorteo

Kevin Rodríguez delantero de Ecuador que tuvo minutos ante Estados Unidos.

Guadalajara volverá a teñirse de amarillo, azul y rojo. Han pasado 15 años desde que Ecuador jugó por última vez en esa ciudad mexicana, y este 14 de octubre del 2025, el reencuentro será ante México, en un amistoso que tiene aroma a que se juega por puntos reales.

El duelo se disputará en el moderno estadio Akron, a las 21:30 (hora ecuatoriana), en una cita donde el objetivo es claro: ganar y seguir soñando con el Bombo 2 del Mundial 2026.

La Tricolor llega a este encuentro con una racha de 12 partidos sin conocer la derrota, pero con la necesidad de sumar puntos en el ranking FIFA.

Guadalajara es el destino de Ecuador

Lo que debe de pasar en México

Dónde ver Ecuador vs México EN VIVO: guía completa para no perderte la Fecha FIFA Leer más

Ecuador ocupa actualmente el puesto 24 con 1588,82 unidades, dentro del Bombo 3. Su meta es superar a Corea del Sur, que está en el puesto 23 con 1589,75, y así meterse entre las selecciones que integrarán el Bombo 2 del sorteo mundialista.

El reciente empate ante Estados Unidos apenas le otorgó una fracción de punto a la Tri, mientras que Australia, que venció a Canadá, se acercó peligrosamente con 1588,25. Por eso, un triunfo en Guadalajara podría marcar la diferencia.

La última vez que ecuatorianos y mexicanos se enfrentaron fue en la Copa América 2024, en un cerrado 0-0 que dejó la sensación de que Ecuador pudo haber hecho más.

Jugadores a seguir en Guadalajara

🔝 C R A C K S 🔝#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/clBgpNMYzy — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 13, 2025

Ahora, el reto es distinto: vencer en territorio ajeno y seguir sumando prestigio. Pero no basta con ganar a México. En la Fecha FIFA de noviembre, Ecuador deberá medirse ante Canadá y Nueva Zelanda, y esperar tropiezos de Corea y Australia, recién en ese mes se sabrá la verdad.

El panorama no es sencillo, pero el grupo mantiene la confianza intacta.

La Tri sabe que el camino al Bombo 2 empieza en Guadalajara, y que cada gol puede valer un lugar entre los grandes del mundo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!