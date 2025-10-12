Dónde ver Ecuador vs México EN VIVO: guía completa para no perderte la Fecha FIFA

Ecuador vs México HOY: conoce a qué hora y dónde ver el partidazo internacional que se jugará en Guadalajara

Mark McKenzie de Estados Unidos disputando la pelota con Kevin Rodríguez de Ecuador.

La Selección de Ecuador llega motivada a su segundo compromiso de octubre en Fecha FIFA, con doce partidos sin conocer la derrota. El reto será ante México, el martes 14 de octubre, en el estadio Akron, que lucirá lleno.

Más allá de la preparación para el Mundial 2026, el objetivo es seguir sumando puntos en el ranking FIFA. El encuentro se jugará desde las 21:30, con transmisión de El Canal del Fútbol y cobertura minuto a minuto disponible en extra.ec.

En el moderno estadio Akron de Guadalajara jugará Ecuador vs México. Cortesía

Así ve Beccacece lo que está pasando

El técnico Sebastián Beccacece valoró el empate ante Estados Unidos que extendió la racha invicta de Ecuador a 12 partidos. “Nos costó jugar en campo contrario, pero el rival también hizo lo suyo. Supimos adaptarnos en los momentos difíciles”, señaló.

El estratega reconoció que faltó claridad ofensiva: “Debimos tener más posesión y protagonismo”. Sobre el futuro, fue optimista: “Es parte del proceso, estamos construyendo algo lindo y soñamos con llegar fuertes al Mundial”.

Lo que en realidad se juega Ecuador

Ecuador en México;se juega un lugar histórico en el ranking FIFA en el moderno estadio Akron de Guadalajara, la Tri buscará su triunfo número trece sin perder y el salto al codiciado Bombo 2. El empate 1-1 frente a Estados Unidos y la dura derrota 5-0 de Corea del Sur ante Brasil abrieron la puerta.

Mauricio Pochettino DT de Estados Unidos saluda con Sebastian Beccacece de Ecuador. DUSTIN SAFRANEK

Actualmente, Ecuador ocupa el puesto 24 con 1.588,04 puntos, a tan solo 1,16 de Corea, que marca el límite para entrar al segundo bombo. Un triunfo ante México le daría cerca de seis puntos y podría concretar el sueño.

Pero Beccacece sabe que no hay margen de error: una derrota podría sepultar la ilusión. Con Australia acercándose tras vencer a Canadá, la Tri deberá ganar y convencer para seguir con la idea de estar en el bombo 2 ´para el sorteo del Mundial 2026.

