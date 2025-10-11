Beccacece se confiesa y emociona a la afición: “Estamos construyendo algo lindo”

Beccacece sorprende con su mensaje a la hinchada: “Estamos construyendo algo lindo”

¿Cómo jugó Ecuador? Hablar de la Tri a estas alturas suena a película repetida. Ecuador se sostiene sobre individualidades: una defensa de lujo, un mediocampo que conoce su rol a la perfección y una delantera que depende únicamente de la chispa de Enner Valencia. Solo él parece autorizado a convertir, y si no está iluminado, la Tri apenas genera peligro.

El empate 1-1 ante Estados Unidos dejó en evidencia que, a pesar de la racha de 12 partidos sin perder, el equipo no muestra un patrón de juego definido.

Sebastián Beccacece nos ha acostumbrado a ver a una selección sin conexiones claras entre sus líneas, donde los destellos individuales intentan suplir las carencias colectivas.

Jugadores de Ecuador celebran un gol en un partido amistoso entre Estados Unidos y la Tri

La mejor es la defensa que saca todo

Lo más destacable del duelo fue, sin duda, que Enner Valencia volvió a reconciliarse con el gol.

En defensa, Ecuador exhibe nombres que brillan en Europa y que han sido claves para mantener la fortaleza del equipo. Pero el verdadero problema sigue estando en la delantera. La Tri confía casi en exclusiva en Enner Valencia: si él está bien, hay gol; si no, solo veremos intentos que se diluyen al llegar al área rival.

Mientras tanto, goleadores de la LigaPro como Byron Palacios, Jorge Valencia, Miguel Parrales o Eber Caicedo observan los partidos desde sus casas, preguntándose por qué no hay alternativas ofensivas locales que se integren al esquema de Beccacece.

Enner Valencia (c) comandó el ataque de la Tricolor y abrió el marcador ante Estados Unidos.

Beccacece ilusiona a la hinchada

Mientras que Sebastián Beccacece se refirió al empate ante Estados Unidos, que elevó a 12 la racha invicta de la Tri: “Nos costó instalarnos en campo contrario, pero también es mérito del rival. Nos supimos adaptar a otras situaciones cuando no éramos dominadores”, explicó, justificando la falta de conexión entre volantes y delantera.

Beccacece agregó: “Nos faltó tener más la pelota y ser protagonistas. Hay que saber que es un proceso y vamos con la fe de hacer el mejor Mundial”. El DT dejó entrever que la selección está guardando su mejor versión para el Mundial 2026 y que, por ahora, el objetivo es consolidar lo construido: “Estamos construyendo algo lindo, pero no hay que perder la humildad”, sentenció.

