¿Cuándo podría Independiente del Valle ser campeón adelantado de la LigaPro 2025?

El triunfo 3-0 ante Barcelona SC acerca a Independiente del Valle al título de la LigaPro 2025

Patrick Mercado jugador de Independiente del Valle hizo un gol en el Monumental.

Independiente del Valle no ha levantado todavía la copa, pero todo indica que el título 2025 ya tiene dueño. Solo se ha disputado una fecha del hexagonal por el campeonato, y los de Sangolquí ya caminan con paso firme hacia otra estrella. Con 13 puntos de ventaja sobre el segundo, Barcelona, el panorama parece definido.

El cuadro dirigido por Javier Rabanal acumula argumentos de sobra. Su fútbol ofensivo, la solidez colectiva, la distancia en la tabla y una racha impresionante sin derrotas —cinco meses invicto— lo convierten en el candidato absoluto. Su última caída fue ante Emelec, equipo que no participa en esta fase final.

Los jugadores del Barcelona se retiran frustrados luego de un primer tiempo de pesadilla, en el que los horrores defensivos fueron aprovechados por Independiente del Valle que ya ganaba 3-0. FREDDY RODRÍGUEZ

La victoria que los acerca al titulo

El triunfo 3-0 sobre Barcelona en el Monumental fue determinante. Si los amarillos ganaban, acortaban la brecha a siete unidades. Pero los de Rabanal impusieron su estilo y estiraron la diferencia a trece puntos, dejando prácticamente sin margen a sus perseguidores.

Con 67 puntos acumulados, Independiente del Valle podría ser campeón antes de llegar al cierre del hexagonal. Si gana sus próximos cuatro partidos —una posibilidad muy real— levantaría el trofeo entre la quinta y sexta fecha. En la quinta jornada, recibirá a Universidad Católica (9 de noviembre) y en la sexta, a Orense (23 de noviembre).

Barcelona SC perdió con Independiente del Valle. Freddy Rodriguez

Incluso, si Barcelona y Liga de Quito continúan perdiendo terreno, el título podría definirse antes, en la cuarta jornada frente a Libertad.

En Sangolquí no hay ansiedad, hay certeza. Independiente del Valle no solo lidera el torneo: impone un modelo. Juega, gana, y demuestra por qué ya huele —más que nunca— a campeón.

¿Y qué piensa Rescalvo?

Ismael Rescalvo no se escondió tras la dura derrota de Barcelona SC ante Independiente del Valle. El técnico asumió la responsabilidad sin buscar excusas: “Triste por la derrota. No buscamos excusas, sino responsabilidades”. Reconoció que los errores fueron determinantes:

“El partido se derrumba a partir del primer gol. Hicimos un penalti innecesario”. Admitió que la eficacia rival fue clave: “El partido se acabó muy pronto”. Finalmente, bajó el tono de la ilusión: “Debemos ganar de local si queremos pelear por el segundo puesto”.

