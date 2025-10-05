Así quedó la tabla de LigaPro 2025 tras Barcelona SC vs Independiente del Valle

Los Rayados del Valle vencieron a Barcelona SC y lideran la tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Barcelona SC perdió con Independiente del Valle en el Monumental.

Barcelona SC sufrió un duro revés en su debut en el hexagonal final de la LigaPro 2025, al caer 3-0 ante Independiente del Valle, en un partido clave disputado por la fecha 1 de esta fase decisiva del campeonato ecuatoriano.

(Te invito a leer: Emelec gana en medio de deudas salariales y se acerca a la Copa Sudamericana 2026)

El equipo dirigido por Javier Rabanal fue ampliamente superado por los Rayados del Valle, que impusieron condiciones desde el arranque.

Derrota dolorosa para Barcelona SC en el inicio del hexagonal

Michael Hoyos abrió el marcador al minuto 22 desde el punto penal, mientras que Junior Sornoza amplió la ventaja a los 28 minutos con una gran definición.

Michael Hoyos marcó el primer gol de Independiente del Valle. Freddy Rodriguez

El golpe definitivo llegó al minuto 44, cuando el mediocampista Patrick Mercado marcó el tercero y sentenció la goleada antes del descanso.

Aída Tomorrow revela que Mbappé le envió una misteriosa foto por redes sociales Leer más

Así está la tabla de posiciones tras la fecha 1 del hexagonal

Con esta victoria, Independiente del Valle no solo mantuvo el liderato, sino que amplió su ventaja en la tabla de posiciones. Los Rayados suman ahora 67 puntos, y se consolidan como el principal candidato al título.

Por su parte, Barcelona SC, que llegó como escolta con aspiraciones de recortar distancias, se queda con 54 puntos y ve alejarse la posibilidad de alcanzar a los de Sangolquí.

La derrota deja al Ídolo del Astillero a 13 unidades del puntero, cuando aún quedan nueve jornadas por disputarse en este hexagonal final.

Aunque matemáticamente sigue con opciones, Barcelona SC necesitará una campaña perfecta y esperar tropiezos de Independiente del Valle para soñar con el campeonato.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Resultados de la fecha 1 de la LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!