Baldeón: “Independiente no debe fiarse de la ventaja que tiene”

Barcelona recibe a Independiente del Valle por la primera fecha del hexagonal por el título

El exdelantero de Independiente del Valle dedica tiempo actualmente a la dirección técnica.

Barcelona recibe a Independiente del Valle por la primera fecha del hexagonal por el título, en un partido que puede marcar el destino de ambos en la fase final de la LigaPro 2025.

Lea también: Kiara Rodríguez ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Nueva Delhi 2025

Para Jhonny Baldeón, exdelantero de Independiente del Valle, el equipo no debe confiarse a pesar de contar con una amplia ventaja de 10 puntos en el hexagonal final.

Moisés Caicedo abrió la cuenta en el Chelsea vs. Liverpool | ¡Video y golazo! Leer más

“Sabemos que son diez partidos los que restan por disputarse y todo puede pasar”, advirtió el exjugador que defendió la camiseta del club entre 2009 y 2014.

Baldeón fue claro en su análisis: el equipo no debe descuidar la LigaPro para enfocarse únicamente en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en semifinales.

“Pese a la ventaja en la tabla de posiciones, no puede descuidar la pelea por el título y dedicarse solo a la Copa Sudamericana, porque eso le puede costar al final de la temporada. Se puede quedar sin los títulos de los dos torneos”, enfatizó.

El exatacante destacó el poder ofensivo del conjunto negriazul, que ha marcado 55 goles en 30 partidos, gracias al rendimiento de jugadores como Junior Sornoza, Claudio Spinelli, Patrick Mercado y Juan Cazares, a quienes considera determinantes para el duelo ante el Ídolo del Astillero.

También resaltó la importancia del bloque defensivo, liderado por el arquero Guido Villar y el capitán Richard Schunke, claves para mantener el orden y la seguridad del equipo.

“Barcelona no estará en su mejor momento futbolístico, pero es un equipo que cuenta con buenos jugadores y te puede sorprender en cualquier momento. Lo mejor es no darles espacio para que puedan trascender”, analizó Baldeón.

Barcelona e Independiente del Valle se enfrentarán este domingo 5 de octubre desde las 17:30 en el estadio Monumental de Guayaquil. ARCHIVO / EXPRESO

Pelea tres frentes

Para el campeón de la Serie B con los rayados en 2009, año del ascenso a la máxima categoría, el DT Rabanal tiene un plantel competitivo para afrontar los tres torneos: LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador.

“Es un equipo que juega al toque, con buenas combinaciones, aprovecha las ocasiones de gol que genera y además tiene un recambio importante en el banco de suplentes”, añadió.

Baldeón también recordó su experiencia personal enfrentando al Ídolo con la camiseta de los rayados: un empate 1-1 y una derrota 3-0 en sus dos enfrentamientos.

RELACIONADAS Ecuador convoca a 28 jugadores para los amistosos ante Estados Unidos y México

“Son dos equipos históricos de Ecuador, que en cualquier momento pueden hacer grandes partidos. Además, es una rivalidad que ha ido creciendo en los últimos años, así que este será un gran abreboca de la liguilla por el título. Este partido será muy disputado porque ambos se juegan el campeonato”, cerró Baldeón.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!