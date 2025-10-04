Universidad Católica vs. Liga de Quito: goles y tabla de posiciones del hexagonal

Universidad Católica y Liga de Quito protagonizaron un intenso partido que terminó empatado en el inicio del hexagonal final

El primer hexagonal final de la LigaPro 2025, del que saldrá el campeón del torneo, arrancó la noche del sábado 4 de octubre con el partido entre Universidad Católica y Liga de Quito, en el estadio Atahualpa.

El cotejo estuvo marcado por la vocación ofensiva de ambos equipos. El Trencito Azul apostó por un tridente de ataque conformado por Mauricio Alonso, Azarías Londoño y José Fajardo, buscando superar a la defensa alba comandada por Ricardo Adé.

Del lado albo, la ofensiva tuvo a Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Michael Estrada, quien se consolida como titular bajo la dirección técnica del brasileño Tiago Nunes. Tras un primer tiempo con acciones de peligro pero sin goles, Alzugaray abrió el marcador al minuto 52 tras una precisa asistencia de Estrada. La jugada fue anulada inicialmente por posición adelantada, pero el VAR convalidó el tanto, desatando la alegría de los hinchas albos.

Los santos reaccionaron con fuerza, pero se encontraron con un inspirado arquero Gonzalo Valle, figura del encuentro. A los 86 minutos, Luis Cangá empató el duelo, y cuatro minutos más tarde Londoño remontó el marcador tras dejar en el camino al portero rival.

Cuando parecía que U. Católica aseguraba la victoria, el volante Fernando Cornejo igualó 2-2 con un remate colocado, decretando un emocionante empate en el Atahualpa.

Próximos partidos de Liga de Quito y Universidad Católica

En la segunda fecha del hexagonal final, Liga de Quito recibirá a Barcelona SC, el viernes 17 de octubre, a las 20:15, en el estadio Rodrigo Paz, mientras que Universidad Católica visitará a Libertad, el domingo 19 de octubre, a las 18:00.

La tabla de posiciones del hexagonal

