Kiara Rodríguez, Bernardo Valdés
Kiara Rodríguez ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025. Su entrenador es el cubano Bernardo Valdés.cortesía

Kiara Rodríguez ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Nueva Delhi 2025

La ecuatoriana conquistó su segunda medalla de oro en India y buscará la tercera en los 200 metros

La ecuatoriana Kiara Rodríguez volvió a brillar en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India. Este sábado 4 de octubre, la atleta guayaquileña se colgó su segunda medalla de oro, tras imponerse en la prueba de salto largo T46/47 con una marca de 6,29 metros. Este registro la convirtió en tetracampeona de la disciplina y, además, estableció un récord en Campeonatos Mundiales.

Un campeonato inolvidable

El oro conseguido en India se suma a su victoria del pasado 29 de septiembre, cuando Kiara se proclamó campeona mundial en los 100 metros planos T47, logrando su tricampeonato consecutivo en la prueba reina de la velocidad. 

La historia de éxitos no termina allí. El 3 de octubre, la velocista ecuatoriana volvió a hacer historia al imponer un récord mundial en la fase clasificatoria de los 200 metros planos. Lo más destacado es que Kiara regresó a esta prueba seis años después, pues su última participación oficial fue en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, cuando aún era juvenil.

Con apenas 22 años, Rodríguez ya es considerada la reina del paratletismo en Ecuador y una de las deportistas más grandes de la historia del país. Su más reciente triunfo en salto largo la eleva a un palmarés impresionante: siete medallas de oro en Campeonatos Mundiales, una cifra que refleja su poderío y proyección a futuro.

¿Se viene el tercer oro en Nueva Delhi 2025?

La ambición de Kiara no se detiene. Este domingo 5 de octubre se correrán las semifinales y finales de los 200 metros planos T47, donde parte como clara favorita tras su récord en la clasificatoria. Ecuador sueña con ver a su campeona colgarse una tercera medalla dorada en India y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del deporte paralímpico.

