Javier Rabanal y sus polémicas declaraciones: la Tri y el famoso "pollo corrupto"

Javier Rabanal, técnico español de Independiente del Valle, se transformó en uno de los personajes más comentados del fútbol ecuatoriano. Habitualmente reservado, el entrenador decidió hablar sin filtros y sus declaraciones han generado un amplio debate en el entorno deportivo.

Durante una entrevista con Radio Activa, Rabanal abordó diversos temas que van desde el comportamiento del aficionado hasta la influencia mediática en el fútbol nacional. “La prensa de Guayaquil quería que, por lo civil o criminal, avanzara Barcelona”, señaló, dejando clara su postura sobre un supuesto favoritismo hacia el club amarillo.

Los aficionados llevaron su parte

El entrenador también fue crítico con parte de la afición. “El aficionado ecuatoriano escribe ‘pollo corrupto’, cuando resulta que la selección es todo Independiente del Valle. Gracias a Independiente existe la selección actual”, afirmó.

Además, lamentó la falta de conocimiento de algunos seguidores sobre su propio equipo: “No le gusta saber quién tiene molestias o quién está suspendido. Es muy de redes sociales, del insulto”.

Los hinchas no se informan de su clube

Rabanal ilustró su punto con un ejemplo puntual: “Una vez me reclamaron por qué no jugaba Schunke, y él estaba en la tribuna, ni siquiera en el banco”. Finalmente, se refirió al defensor Javier Arreaga, actualmente convocado a la selección nacional, y lanzó una pregunta que levantó polémica: “¿Qué pasaría si un jugador famoso de Barcelona, con el rendimiento que tiene Arreaga, fuera de IDV? Sería insostenible”.

Sus declaraciones han generado reacciones divididas entre hinchas y periodistas, confirmando que Rabanal ya no es el técnico callado de antes, sino una voz que no teme señalar lo que considera injusto en el fútbol ecuatoriano.

