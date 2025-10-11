Ecuador vs México EN VIVO: La Tri a un punto de Corea del Sur y del ansiado Bombo 2

Ecuador vs. México EN VIVO: la Tri no se detiene y va por más puntos FIFA en Guadalajara

La Selección de Ecuador quiere cerrar su gira por Norteamérica con una victoria de peso. Este martes 14 de octubre, desde las 21:30, la Tricolor enfrentará a México en el moderno estadio Akron, de Guadalajara, en un amistoso que promete emociones, ritmo y una dosis de cálculo matemático por el ranking FIFA.

RELACIONADAS Ecuador empata en visita a Estados Unidos en partido de preparación al Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece llega con una racha de doce partidos sin perder, un registro que ilusiona al país y que mantiene viva la expectativa de entrar al Bombo 2 de cara al sorteo del Mundial 2026. El empate 1-1 ante Estados Unidos en Austin dejó buenas sensaciones futbolísticas, aunque también un sabor amargo, porque el triunfo se escapó en los últimos minutos.

Enner Valencia (c) comandó el ataque de la Tricolor y abrió el marcador ante Estados Unidos. Carlos Ramírez / EFE

Así están en el ranking FIFA

Javier Rabanal y sus polémicas declaraciones: la Tri y el famoso "pollo corrupto" Leer más

Sin embargo, el panorama cambió con la goleada 5-0 que Brasil le propinó a Corea del Sur.

Ese resultado abrió una oportunidad dorada para Ecuador, que hoy ocupa el puesto 24 del ranking FIFA con 1.588,04 puntos, en la actualidad apenas 1,16 menos que los asiáticos (23.° con 1.593,19).

El empate a Ecuador le da un punto y la derrota a Corea del Sur, lo penaliza con menos 3 unidades.

Una victoria de la Tri ante México podría otorgarle cerca de 5,95 puntos, suficientes para adelantar a Corea y asegurar su presencia en el segundo bombo, junto a selecciones de peso como Uruguay o Croacia.

Jugadores de Ecuador celebran un gol en un partido amistoso entre Estados Unidos y la Tri en el estadio Q2, en Texas (Estados Unidos). Carlos Ramirez

Lo que se viene para Ecuador

El contexto juega a favor de la Tri. Corea del Sur disputará su amistoso ante Paraguay unas horas antes, desde las 18:00 del mismo 14 de octubre, por lo que Ecuador saltará al campo sabiendo exactamente qué resultado necesita.

La presión será alta, pero el grupo de Beccacece se ha mostrado sólido, con una defensa férrea y una delantera liderada por Enner Valencia, que volvió al gol ante Estados Unidos.

El duelo podrá verse por El Canal del Fútbol, y tendrá cobertura minuto a minuto en expreso.ec, donde se seguirá cada detalle de este choque que puede marcar un nuevo salto en la historia de la selección ecuatoriana.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!