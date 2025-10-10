Ecuador empata en visita a Estados Unidos en partido de preparación al Mundial 2026

Enner Valencia adelantó a Ecuador y Folarin Balogun empató para Estados Unidos en el primer amistoso de cara al Mundial 2026

Enner Valencia (c) comandó el ataque de la Tricolor y abrió el marcador ante Estados Unidos.

Ecuador arrancó su serie de amistosos de preparación para el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Estados Unidos, en un encuentro disputado la noche del viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin (Texas).

Te invitamos a leer: Liga Nacional de Leyendas: el nuevo proyecto de Máximo Banguera en 2025

El duelo, más allá del resultado, dejó conclusiones importantes para el entrenador Sebastián Beccacece, quien busca consolidar su estilo y fortalecer al grupo de cara al gran objetivo que se avecina.

Aunque el compromiso era de carácter amistoso, en la cancha se jugó con gran intensidad. Ecuador mostró dos caras: un primer tiempo con solidez y buen manejo, y una segunda mitad en la que debió resistir ante el empuje estadounidense. El arquero Hernán Galíndez se convirtió en figura, con varias intervenciones determinantes que evitaron la derrota tricolor.

Kendry Páez nominado a 'Joya del Mes' en la Ligue 1 de Francia: así puedes votar Leer más

A los 4 minutos, Jordy Alcívar estuvo cerca de abrir el marcador con un remate dentro del área tras un rebote en un tiro de esquina, aunque el balón se fue desviado. Estados Unidos respondió enseguida: Folarin Balogun quedó mano a mano con Galíndez, quien salvó con una rápida reacción.

El intercambio de ataques mantuvo el ritmo alto y, con el paso de los minutos, Ecuador comenzó a encontrar espacios. A los 24 minutos, el marcador se abrió gracias a una gran jugada colectiva: John Yeboah filtró un pase preciso para Enner Valencia, quien controló, dejó atrás a Chris Richards y definió con un remate cruzado.

El gol dio confianza a la Tricolor, que por momentos controló el juego. Sin embargo, el equipo local mantuvo la presión alta y exigió a Galíndez con dos disparos peligrosos que el arquero resolvió con solvencia. En el tramo final del primer tiempo, la preocupación llegó para Beccacece: Pervis Estupiñán sufrió una torcedura de tobillo tras disputar un balón y debió ser reemplazado por Yaimar Medina.

El segundo tiempo, Estados Unidos adelantó líneas y dominó la posesión, obligando a Ecuador a replegarse. Beccacece ajustó el bloque defensivo y buscó sorprender al contragolpe, pero la Tricolor perdió claridad en la mitad de la cancha y ya no logró conectar a Valencia con los volantes.

A los 71 minutos llegó el empate estadounidense, producto de la presión local. Willian Pacho perdió el balón en salida, Malik Tilman recuperó por la banda derecha y envió un centro que Balogun definió de primera para el 1-1.

El siguiente encuentro de Ecuador será el martes 14 de octubre ante México, en el estadio Akron de Guadalajara a partir de las 21:30 (de Ecuador).

Así fue el partido Ecuador vs. Estados Unidos

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!