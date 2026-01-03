Mi Barrio Verde, un proyecto que capacitó a más de 9.000 líderes comunitarios

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó que, con el cierre del año 2025, finalizó el proyecto de educación ambiental ‘Mi Barrio Verde’, una iniciativa que inició hace tres años y que estuvo orientada a concientizar y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos mediante el desarrollo de prácticas responsables con el ambiente y el fortalecimiento de la economía circular en territorio.

De acuerdo al reporte del MAE, durante los tres años, ‘Mi Barrio Verde’ capacitó a 9.393 líderes ambientales con habilidades de replicar conocimientos adquiridos en talleres sobre manejo adecuado de residuos, aprovechamiento de materia orgánica, creación de composteras, y construcción de huertos familiares y comunitarios, implementándose en 254 barrios de 16 provincias y que beneficiaron a más de 215 mil personas.

Aprovechamiento de 332 toneladas de residuos orgánicos

Además, se logró el aprovechamiento de 332 toneladas de residuos orgánicos mediante procesos de compostaje, así como manejo adecuado de 267 toneladas de residuos inorgánicos entregadas a gestores ambientales autorizados, según menciona el MAE en su comunicado.

Estas acciones, menciona el escrito, fomentaron la organización social, seguridad alimentaria y promovieron soluciones ambientales inclusivas puesto que el 65% de participantes fueron mujeres.

“Mi Barrio Verde” contó con el apoyo de actores públicos, privados, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones no gubernamentales, academia y organizaciones locales que generaron impactos sociales, ambientales, económicos e investigativos, así como cimentaron el liderazgo ciudadano y la instalación de capacidades en los territorios.

