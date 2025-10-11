Gustavo Álvarez, periodista de radio y TV, fallece; revelan la causa de su muerte

Gustavo Álvarez en una de sus coberturas en el Monumental.

Gustavo Álvarez, destacado periodista deportivo, falleció el 10 de octubre a causa de un paro cardíaco fulminante. Con una trayectoria de más de 40 años en radio y experiencias en televisión, especialmente en TC TV durante los años 90, Álvarez se convirtió en un referente de la comunicación deportiva en Ecuador.

Su cuerpo fue sepultado el 11 de octubre, mientras familiares, colegas y clubes deportivos expresaban su pesar.

Barcelona Sporting Club, institución que fue objeto de muchas de sus coberturas, emitió un comunicado: "Barcelona Sporting Club lamenta el sensible fallecimiento de Luis Gustavo Álvarez, destacado periodista deportivo. Quienes conformamos la institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos, uniéndonos a su dolor. Que su descanso sea eterno y en paz".

A los 60 años Gustavo Álvarez falleció.

Muestras de solidaridad de equipos y amigos

Kleber Zambrano, colega y amigo, recordó: "Ha fallecido Luis Gustavo Álvarez Ávila, compañero de Radio Sucre. Periodista de Bahía de Caráquez que llegó muy joven a esta ciudad y colaboró en varios medios de comunicación televisivos y radiales. A su esposa e hijos, nuestras condolencias. Paz en su tumba".

Otros compañeros, desde Nueva York, como Waldemar Villamarín, también envió sus condolencias destacando su trayectoria: "Gustavito, como le llamaban sus amigos, trabajó más de tres décadas en Radio Sucre. Nuestra nota de pesar para toda su familia, especialmente para sus hijos. Descanse en paz en su recién abierta tumba, mi gran amigo Gustavo Álvarez Ávila. Adiós, hermano, te veré pronto para darnos un fuerte abrazo y compartir micrófono nuevamente".

El legado de Gustavo Álvarez permanece vivo: su voz, su pasión por el deporte y su cercanía con los oyentes se recordarán como ejemplo de profesionalismo y humanidad en el periodismo deportivo ecuatoriano.

