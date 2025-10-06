Kiara Rodríguez dedica sus medallas y récord mundial a su entrenador

Kiara Rodríguez medallista de oro en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, junto a su entrenador el cubano Bernardo Valdés.

Kiara Rodríguez volvió a poner a Ecuador en lo más alto del deporte paralímpico. La atleta ganó tres medallas de oro y estableció un récord mundial en los 200 metros, con un tiempo de 24,34 segundos, durante el Mundial de India.

Este triunfo coincide con el cumpleaños de su entrenador, el cubano José Bernardo Valdés González, quien ha sido su guía y soporte desde los inicios de su carrera. “En los momentos más difíciles, él creyó en ella cuando pocos lo hicieron. Hoy ambos disfrutan del fruto de ese esfuerzo”, recordó Narcisa España, madre de Kiara.

La relación entre atleta y entrenador trasciende las pistas. En 2024, meses antes de los Juegos de París, Valdés se tatuó la imagen de Kiara con sus medallas, convencido de que alcanzaría la gloria.

“Le pedí que por mi cumpleaños me regalara tres oros y dos récords”, confesó entre risas. En India, Kiara cumplió esa promesa. Al cruzar la meta y romper el cronómetro, Bernardo no contuvo las lágrimas: “Ese fue mi mejor regalo en toda la vida”, expresó emocionado.

Tiene 15 años trabajando en Ecuador

Valdés nació en Cuba y llegó a Ecuador hace quince años. Forma parte de la Federación Deportiva del Guayas y del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Su propia historia es de superación: “A los 14 años sembraba arroz, pero me propuse ser alguien distinto, y lo logré. Hoy veo en Kiara la misma hambre de superarse”, aseguró.

Kiara Rodríguez suma ocho medallas de oro en campeonatos mundiales y tres en Juegos Paralímpicos. Con apenas 22 años, se perfila como la deportista más laureada de Ecuador. Tras su regreso, descansa solo unas horas antes de retomar los entrenamientos. Cada presea es el resultado de disciplina, pasión y un vínculo que inspira vidas. Porque el récord es de Kiara, pero el sueño y la dedicación son de ambos.

