Barcelona SC: La cuestionada convocatoria a asamblea de socios en pleno feriado

El club llamó a sus socios para reformas en el estatuto, pero los directivos tendrían otras intenciones, según lo revelado

El descontento del socio de Barcelona persiste ante el proyecto de reforma de los estatutos. Una asamblea extraordinaria convocada ‘entre gallos y medianoche’, para este sábado 11 de octubre en el estadio Monumental (08:00 de Ecuador), despertó la duda y ahondó el malestar hacia la gestión del presidente Antonio Álvarez.

Ney Alvarado, quien recientemente dejó de ostentar la membresía, en conversación con EXPRESO mencionó: “La convocatoria a la asamblea en un feriado es muy misteriosa”. Piensa que “es triste que llamen a última hora” y que eso se interpreta como un acto “medio chueco”, en relación a la forma en que se manejó.

Asamblea de Barcelona SC: El feriado afectaría la asistencia de socios



“Como dicen muchos (hinchas), eso fue ‘entre gallos y medianoche’... (los dirigentes) saben que la gente está de viaje o no irá. Eso origina que haya menor impacto de socios y tendrán solo a su gente (simpatizantes del directorio)”, analizó Alvarado, al reiterar su descontento con la administración de Álvarez.

El socio activo Edison Lozada dijo que su “inconformidad” nace del “mal manejo que está teniendo la directiva actual” y añadió que esta convocatoria “debe limitarse estrictamente a lo que exige la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)”.

Antonio Álvarez en la llegada a la asamblea de socios en el estadio Monumental. FREDDY RODRIGUEZ

“Sin embargo, al revisar más a fondo, parece que la directiva pretende aprovechar esta convocatoria para incluir otras modificaciones que no están dentro de las facultades ni de lo que establece la FEF”, manifestó Lozada.

Edson calificó como “preocupante” esta situación, porque “muchos socios desconocen el alcance real de las reformas, y podrían intentar pasar cambios adicionales sin el debido conocimiento ni consenso”.

“Es más, ni siquiera debieron convocar una asamblea con tanto protagonismo, porque esto no es una decisión política o voluntaria del directorio, sino una obligación institucional. Todos los clubes están obligados por la Federación a adaptar sus estatutos y punto”, indicó.

Previo a la asamblea: Quieren “marear al socio” de Barcelona

Lozada afirmó que quienes están al mando de la institución utilizan este llamado como “una forma de marear a los socios, queriendo hacerles creer que están impulsando las reformas” contempladas para hoy, cuando “debe ser exclusivamente para cumplir con la ley” y “no para seguir manipulando el club y su destino”.

Por otro lado, Jorge Reinoso, exabogado del Ídolo, aclaró que “las asambleas tienen que ser convocadas dentro de la Ley del Deporte y su reglamento. Si se lo hace bien, no habrá ningún problema. Si no es así, podrían surgir observaciones del Viceministerio del Deporte por no respetar los términos”.

Reinoso comentó que la Federación está ordenando estas reestructuraciones legales a todos los clubes, puesto que “tienen que adecuar sus estatutos de acuerdo con lo que mandan los formatos de FIFA (Federación Internacional de fútbol Asociado)”. Y en el caso de Barcelona, “está ‘recontra’ desactualizado”.

La asamblea de socios sí podría haber sido otro día

Con respecto a programar la reunión para un feriado, el jurista opinó: “Es una decisión del directorio. Si me lo preguntan, yo habría preferido que no sea feriado. Si por lo general hay poca presencia de socios, en un feriado será más marcada la ausencia. Tranquilamente se la hubiera puesto un jueves o viernes a las seis o siete de la noche”.

Ante el descontento de los socios, este Diario consultó a la abogada de Barcelona, Karla Escobar, quien manifestó que “se está cumpliendo con el estatuto” en el respectivo llamado a los aportantes.

La mañana de este sábado, el Monumental de Guayaquil acogerá a los socios para tratar como único punto en el orden del día “la propuesta de reforma parcial a los estatutos sociales conforme a lo dispuesto por FEF”, según el oficio emitido por el club.

Dentro de esas reformas hay lineamientos de FIFA con respecto al racismo y procedimientos en elecciones de directorios.

