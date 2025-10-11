Expreso
Antonio Alvarez
Antonio Álvarez aseguró que Barcelona tendría un equipo competitivo, pero no ha demostrado un buen nivel.Archivo

Antonio Álvarez, presidente de BSC: "Fui candidato para que no ir preso" | Video

El presidente del Ídolo usó la política para no ser encarcelado. "El Presidente (Noboa) persigue a todo el mundo", confesó

Este sábado 11 de octubre, desde las 08:00, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de socios de Barcelona en las instalaciones del estadio Monumental, lugar donde el presidente Antonio Álvarez reveló el por qué se vinculó con la política.

Lea también: Barcelona SC: La cuestionada convocatoria a asamblea de socios en pleno feriado

El principal directivo amarillo se defendió de las acusaciones de los socios. Afirmó que "no hay política en Barcelona", si embargo, uno de los miembros en la reunión le dijo: "usted fue candidato a asambleísta ¿qué pasaba si usted ganaba, dejaba Barcelona?

La inmediata respuesta de Álvarez fue: "Fui candidato alterno y ni si quiera sé de dónde era. Fui candidato para que no me metan preso y tener inmunidad, esa es la verdad, porque sabemos que el Presidente de la República (Daniel Noboa) es una persona que persigue a todo el mundo".

ASAMBLEA SOCIOS DE BA (13636191)
Asamblea extraordinaria de socios se realizará en el estadio Monumental.CORTESIA

El titular de los toreros continuó expresando su postura: "Yo no soy político, no salgo en muchas fotos, no doy muchas entrevistas y no hago ruedas de prensa. Para lo único que he venido aquí es para ayudar a mi club porque amo a Barcelona y se acabó el tema".

Ecuador vs. Estados Unidos, amistoso internacional, partido de preparación, Mundial 2026

Ecuador empata en visita a Estados Unidos en partido de preparación al Mundial 2026

Leer más

Posteriormente, Álvarez indicó que esta peleador con toda la familia debido a que ha utilizado la herencia de su familia en el club.

"Dicen que por culpa nuestra hemos tenido un año de mierda y está bien, que me den palo y les pido perdón porque Barcelona tuvo que haber sido campeón en su centenario, pero vale recalcar que no ha sido campeón hace 5 años y tiene una deuda de 54 millones de dólares", agregó.

La confesión de Antonio Álvarez se viralizó en redes sociales

Esta declaración se pudo conocer debido a que el socio Mauricio Ortega publicó un video en redes sociales en plena asamblea del Ídolo. La declaración dejó comentarios de usuarios criticando a Antonio Álvarez, e incluso pidiendo la intervención de la Fiscalía General del Estado. 

