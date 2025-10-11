Expreso
charles-oliveira-entrance
Charles Oliveira regresa a Brasil para pelear con Mateusz Gamrot en UFC.cortesia

UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot HOY | Hora y canales para ver EN VIVO las peleas

La UFC vuelve a Brasil este sábado 11 de octubre con uno de sus máximos representantes Charles Oliveira que quiere el título

Río de Janeiro se viste de gala este sábado 11 de octubre para recibir uno de los eventos más esperados del año de la UFC, una velada que subraya el poderío de los peleadores locales en las Artes Marciales Mixtas. La Farmasi Arena será el epicentro de la acción, con varios protagonistas brasileños decididos a dominar la jaula.

Lea también: Barcelona SC: La cuestionada convocatoria a asamblea de socios en pleno feriado

El combate estelar pondrá bajo los reflectores al ex campeón de peso ligero, Charles Oliveira. Conocido como Do Bronxs, el astro local se medirá al polaco Mateusz Gamrot en una contienda crucial.

Tras su reciente derrota en junio ante Ilia Topuria, Oliveira busca urgentemente una victoria en las 155 libras para demostrar que sigue siendo un contendiente de élite y así reclamar una nueva oportunidad por el título. Su desempeño en casa será clave para reencauzar su camino.

oliveira ufc sdsd
Charles Oliveira se enfrenta con Mateusz Gamrot en Rio de Janeiro.cortesia
En el evento coestelar, otro ex monarca con sed de triunfo buscará escalar posiciones: Deiveson Figueiredo. El excampeón de peso mosca tiene como objetivo consolidarse en la dura división de peso gallo.

Para ello, se enfrentará a Montel Jackson, buscando acercarse a la cima de una categoría dominada actualmente por Merab Dvalishvili. Lucir ante su público es la misión principal del brasileño en su afán por reinar en las 135 libras.

¿A qué hora y dónde ver la UFC en Rio de Janeiro?

La cartelera completa de UFC Río de Janeiro podrá ser sintonizada a través de ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ en diferentes plataformas. La acción de la cartelera principal está programada para iniciar a las 14:00 horas del Centro de México, 15:00 en Ecuador y 17:00 en Buenos Aires.

Cartelera completa UFC Fight Night en Brasil

  • Peso Ligero: Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot
  •  Peso Gallo: Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson
  • Peso Welter: Vicente Luque vs. Joel Álvarez
  • Peso Pesado: Jhonata Diniz vs. Mario Pinto
  • Peso Pluma: Ricardo Ramos vs. Kaan Ofli
  • Peso Pluma: Lucas Almeida vs. Michael Aswell
  • Peso Mosca: Jafel Filho vs. Clayton Carpenter
  • Peso Pesado: Vitor Petrino vs. Thomas Petersen
  • Peso Gallo femenino: Bia Mesquita vs. Irina Alekseeva
  • Peso Mosca: Lucas Rocha vs. Stewart Nicoll
  • Peso Paja: Julia Polastri vs. Karolina Kowalkiewicz
  • Peso Gallo: Luan Lacerda vs. Saimon Oliveira

