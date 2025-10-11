UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot HOY | Hora y canales para ver EN VIVO las peleas

La UFC vuelve a Brasil este sábado 11 de octubre con uno de sus máximos representantes Charles Oliveira que quiere el título

Río de Janeiro se viste de gala este sábado 11 de octubre para recibir uno de los eventos más esperados del año de la UFC, una velada que subraya el poderío de los peleadores locales en las Artes Marciales Mixtas. La Farmasi Arena será el epicentro de la acción, con varios protagonistas brasileños decididos a dominar la jaula.

El combate estelar pondrá bajo los reflectores al ex campeón de peso ligero, Charles Oliveira. Conocido como Do Bronxs, el astro local se medirá al polaco Mateusz Gamrot en una contienda crucial.

Tras su reciente derrota en junio ante Ilia Topuria, Oliveira busca urgentemente una victoria en las 155 libras para demostrar que sigue siendo un contendiente de élite y así reclamar una nueva oportunidad por el título. Su desempeño en casa será clave para reencauzar su camino.

Charles Oliveira se enfrenta con Mateusz Gamrot en Rio de Janeiro. cortesia

En el evento coestelar, otro ex monarca con sed de triunfo buscará escalar posiciones: Deiveson Figueiredo. El excampeón de peso mosca tiene como objetivo consolidarse en la dura división de peso gallo.

Para ello, se enfrentará a Montel Jackson, buscando acercarse a la cima de una categoría dominada actualmente por Merab Dvalishvili. Lucir ante su público es la misión principal del brasileño en su afán por reinar en las 135 libras.

¿A qué hora y dónde ver la UFC en Rio de Janeiro?

La cartelera completa de UFC Río de Janeiro podrá ser sintonizada a través de ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ en diferentes plataformas. La acción de la cartelera principal está programada para iniciar a las 14:00 horas del Centro de México, 15:00 en Ecuador y 17:00 en Buenos Aires.

Cartelera completa UFC Fight Night en Brasil

Peso Ligero: Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot

Peso Gallo: Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson

Peso Welter: Vicente Luque vs. Joel Álvarez

Peso Pesado: Jhonata Diniz vs. Mario Pinto

Peso Pluma: Ricardo Ramos vs. Kaan Ofli

Peso Pluma: Lucas Almeida vs. Michael Aswell

Peso Mosca: Jafel Filho vs. Clayton Carpenter

Peso Pesado: Vitor Petrino vs. Thomas Petersen

Peso Gallo femenino: Bia Mesquita vs. Irina Alekseeva

Peso Mosca: Lucas Rocha vs. Stewart Nicoll

Peso Paja: Julia Polastri vs. Karolina Kowalkiewicz

Peso Gallo: Luan Lacerda vs. Saimon Oliveira

