team Toscana
Las mujeres del Liv Toscana Mitsubishi tras las etapas disputadas.Cortesía

Equipo Liv Toscana destacó en la Vuelta Ciclística a Costa Rica

El equipo de mujeres regresó a Ecuador con varios puestos destacados

La Fundación Mujeres Cicloayuda celebró la destacada participación de su equipo femenino en la reciente edición de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica, disputada del 1 al 5 de octubre.

Y es que durante los cinco días de competencia y 443 km de recorrido, las ciclistas ecuatorianas alcanzaron resultados históricos para el país en una vuelta con alto nivel de exigencia continental.

La prueba inscrita en el calendario UCI como parte de la categoría 2.2, reunió a 15 equipos con un total de 84 corredoras de distintos países de la región. Fue ahí que durante cinco exigentes etapas, las ciclistas enfrentaron rutas de gran complejidad por el calor de las etapas y una Crono Escalada que definió el resultado final de la carrera.

El Team Liv Toscana Mitsubishi obtuvo destacados logros, entre ellos con Natalie Revelo, quien fue campeona de la Clasificación Sub-23, ganadora de los Premios de Montaña (mejor escaladora) y que terminó cuarta en la Clasificación General Final. Con Heidi Flores, el equipo tricolor terminó segunda lugar en la Clasificación Sub-23 y quinta en la Clasificación General Final. Ya en las etapas por equipos fue segunda en la etapa 4.

“Es la primera vez que Ecuador logra estos reconocimientos de relevancia internacional con un equipo femenino ecuatoriano participando en una vuelta UCI”, remarcó Ana Isabel Idrovo, presidenta de Fundación Mujeres Cicloayuda Ecuador.

