Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Valentin Vacherot
Vacherot eliminó a Djokovic por 6-3 y 6-4, par ser el finalista con el ránking más bajo en clasificar a una final de Masters 1000: # 204 ATP.ALEX PLAVEVSKI

Masters 1000 de Shanghái: dos primos franceses sorprenden y jugarán la final

Novak Djokovic fue eliminado y el torneo alista una final inédita entre familia

La sorprendente victoria del monegasco Valentin Vacherot, ante el serbio Novak Djokovic por 6-3 y 6-4, fue acompañada por la remontada del francés Arthur Rinderknech contra el ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2 y 6-4) para completar una historia que ha rondado esta semana en el Masters 1000 de Shanghái y que culminará con la final la madrugada de este domingo 12 de octubre (03:00 hora de Ecuador) por el título entre dos primos.

RELACIONADAS

Ni el galo, ni el monegasco, el primero en la historia que va a disputar una final Masters 1000, cuentan con título alguno en sus respectivas carreras. Este sábado 11 de octubre ambos dejaron por el camino, en semifinales, a dos excampeones, dos cabezas de serie. El serbio, el jugador con más trofeos en Shanghái, cuatro, y cinco finales. Mientras que el ruso, fue el campeón en el 2019. Los dos, además, fueron alguna vez números uno del mundo.

Todo el historial que Nole y Medvedev llevan no pudo derribar el entusiasmo de dos raquetas que no contaban para nada y ahora cuentan para todo. El último en completar la sorpresa fue Rinderknech, quien solo cuenta como experiencia la final que jugó en Adelaida en el 2022 y que perdió.

Arthur Rinderknech
Arthur Rinderknech eliminó al ruso Daniil Medvedev por 4-6, 6-2 y 6-4.EFE

Uno y otro se apoyaron en la pista. Cuando Vacherot jugaba, Rindernech estaba en su box junto al equipo para dar aliento. Cuando era el francés el que estaba en pista, el monegasco mostraba públicamente su apoyo. Así hasta el final.

Rinderknech ya se ha situado entre los treinta mejores por primera vez. Y aún pude acercarse a los veinte primeros -el vigésimo tercero- si vence la final de hoy a su primo.

Sin excesivo bagaje el jugador de Gassin disfruta de su semana más especial, pues ha superado a cinco cabezas de serie para lograr estar en la final de un Masters 1000 por primera vez. Jugó la de Adelaida perdida contra Thanasi Kokkinnakis hace tres años. Y uno por uno dejó en el camino al alemán Alexander Zverev, tercer favorito, en tercera ronda, al checo Jiri Lehecka, decimonoveno, en cuarta, al canadiense Felix Auger Aliassime, en semifinales. Este sábado a Medvedev que se hundió paulatinamente para dejar de aspirar al triunfo en un evento que ganó en el 2019 y que pretendía conquistar por segunda vez.

Como el resto, la victoria contra el ruso fue una cuestión de tenis y también de fe. Tras perder el primer set se rehizo y aprovechó la inestabilidad emocional del moscovita, que no gana un título desde Roma 2023, para poco a poco apartarle del triunfo y dejarle una semana más al margen del top ten.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Masters 1000 de Shanghái: dos primos franceses sorprenden y jugarán la final

  2. John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?

  3. Barcelona SC: Antonio Álvarez amenazó a socio con meterlo preso por publicación

  4. Festival goleador de Haaland: Noruega aplasta 5-0 a Israel rumbo al Mundial

  5. Beccacece se confiesa y emociona a la afición: “Estamos construyendo algo lindo”

LO MÁS VISTO

  1. Caso Villavicencio: Tribunal decide si dicta prisión contra José Serrano

  2. Tres guayaquileñas conquistan Quito sin dejar atrás su esencia costeña

  3. Consulta Popular 2025: ¿Eres miembro de mesa? Aquí te contamos cómo verificarlo

  4. Red de proveedores de insumos médicos del IESS, en la mira de Estados Unidos

  5. El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito

Te recomendamos