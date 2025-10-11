Masters 1000 de Shanghái: dos primos franceses sorprenden y jugarán la final

Vacherot eliminó a Djokovic por 6-3 y 6-4, par ser el finalista con el ránking más bajo en clasificar a una final de Masters 1000: # 204 ATP.

La sorprendente victoria del monegasco Valentin Vacherot, ante el serbio Novak Djokovic por 6-3 y 6-4, fue acompañada por la remontada del francés Arthur Rinderknech contra el ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2 y 6-4) para completar una historia que ha rondado esta semana en el Masters 1000 de Shanghái y que culminará con la final la madrugada de este domingo 12 de octubre (03:00 hora de Ecuador) por el título entre dos primos.

Ni el galo, ni el monegasco, el primero en la historia que va a disputar una final Masters 1000, cuentan con título alguno en sus respectivas carreras. Este sábado 11 de octubre ambos dejaron por el camino, en semifinales, a dos excampeones, dos cabezas de serie. El serbio, el jugador con más trofeos en Shanghái, cuatro, y cinco finales. Mientras que el ruso, fue el campeón en el 2019. Los dos, además, fueron alguna vez números uno del mundo.

One of the most beautiful things you’ll see all year.



Valentin Vacherot is the first to step on court & congratulate Arthur Rinderknech as he joins him in the Shanghai final.



Two cousins reaching their 1st Masters 1000 final together.



Family goals. 🥹

pic.twitter.com/hhSO5szjBx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 11, 2025

Todo el historial que Nole y Medvedev llevan no pudo derribar el entusiasmo de dos raquetas que no contaban para nada y ahora cuentan para todo. El último en completar la sorpresa fue Rinderknech, quien solo cuenta como experiencia la final que jugó en Adelaida en el 2022 y que perdió.

Arthur Rinderknech eliminó al ruso Daniil Medvedev por 4-6, 6-2 y 6-4. EFE

Uno y otro se apoyaron en la pista. Cuando Vacherot jugaba, Rindernech estaba en su box junto al equipo para dar aliento. Cuando era el francés el que estaba en pista, el monegasco mostraba públicamente su apoyo. Así hasta el final.

Rinderknech ya se ha situado entre los treinta mejores por primera vez. Y aún pude acercarse a los veinte primeros -el vigésimo tercero- si vence la final de hoy a su primo.

Sin excesivo bagaje el jugador de Gassin disfruta de su semana más especial, pues ha superado a cinco cabezas de serie para lograr estar en la final de un Masters 1000 por primera vez. Jugó la de Adelaida perdida contra Thanasi Kokkinnakis hace tres años. Y uno por uno dejó en el camino al alemán Alexander Zverev, tercer favorito, en tercera ronda, al checo Jiri Lehecka, decimonoveno, en cuarta, al canadiense Felix Auger Aliassime, en semifinales. Este sábado a Medvedev que se hundió paulatinamente para dejar de aspirar al triunfo en un evento que ganó en el 2019 y que pretendía conquistar por segunda vez.

Como el resto, la victoria contra el ruso fue una cuestión de tenis y también de fe. Tras perder el primer set se rehizo y aprovechó la inestabilidad emocional del moscovita, que no gana un título desde Roma 2023, para poco a poco apartarle del triunfo y dejarle una semana más al margen del top ten.

