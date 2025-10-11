Festival goleador de Haaland: Noruega aplasta 5-0 a Israel rumbo al Mundial

El delantero firmó otro triplete y amplió su racha goleadora para mantener invicta a Noruega rumbo al Mundial 2026.

51 goles en 46 partidos lleva Haaland con la selección. Ha marcado 24 tantos en sus últimos 15 compromisos con Noruega.

Un nuevo festival goleador de Erling Haaland, quien firmó otro triplete que pudo ser mayor, ya que falló un penalti, alargó este sábado 11 de octubre el pleno de la selección de Noruega directo hacia el Mundial 2026 tras golear a Israel (5-0), con Alexander Sorloth vestido de asistente.

Y es que el cuadro de Stale Solbakken tiene a nada el regreso, veintiocho años después, a la fase final de un Mundial. El último fue el de Estados Unidos 1998, pero ahora, con seis triunfos seguidos, mantiene una distancia considerable con sus perseguidores: Italia, segunda, está a nueve puntos. Igual que Israel, tercera.

Porque con un doblete de Haaland, le ganó por 5-0 a Israel por las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Números históricos

Con un Haaland inspirado ya es difícil frenar a Noruega que amplió a ocho sus triunfos consecutivos y ya hace historia. Es su mejor racha. Caso aparte merece el delantero del Manchester City.

Haaland lleva diez partidos consecutivos con gol. Y totaliza 51 en los 46 encuentros internacionales que ha jugado. En lo que va de curso, entre su aportación al City y a la selección, lleva veintiún tantos en los doce compromisos que ha participado.

Y eso que a los seis minutos pudo abrir este sábado el marcador, pero el meta del Hamburgo, Daniel Peretz, detuvo el tiro desde los once metros.

La fiesta anotadora en el estadio Ullevaal de Oslo arrancó doce más tarde, en el 18, cuando un centro de Sorloth desde la derecha fue cabeceado a la red por el defensa Anal Khalali cuando pujaba por el balón con Antonio Nusa, del Leipzig.

El festival de la estrella

Haaland inauguró su cuenta cerca de la media hora, en el 27, con otra asistencia de Sorloth. El jugador del Atlético Madrid dirigió una rápida transición que nació en el centro del campo, envió la pelota a su compañero y el delantero del City culminó el mano a mano.

El tercero, un minuto después, también fue un autogol. Encaraba Haaland, despejó el portero y la pelota rebotó en la espalda de Idan Nachmias y se metió en la portería.

Con Israel entregado y sin opciones todo fue más fácil para Haaland a pesar de que el ritmo decayó en la segunda mitad. El meta del sevilla Orjan Nyland no tuvo apenas trabajo.

Haaland hizo el cuarto en el 63, a pase de Antonio Nusa, que también le asistió en el quinto, anotado en el 72 y que redondeó la goleada noruega ante Israel.

