Explota Javier Rabanal de IDV: declaraciones que agitan al fútbol ecuatoriano

El entrenador Javier Rabanal estalla contra Barcelona, la prensa y los hinchas: ¿qué dijo?

El entrenador de Independiente del Valle, el espaol Javier Rabanal, rompió su silencio y dejó frases que estremecieron el fútbol ecuatoriano. En una entrevista con radio Activa, el técnico del virtual campeón de la LigaPro 2025 criticó duramente el arbitraje, la presión mediática y la actitud de algunos hinchas.

“Al Deportivo Cuenca no lo bajaron del hexagonal por su nivel, lo bajaron con el arbitraje de la fecha 29”, expresó, señalando directamente a los jueces. Sus palabras abrieron un debate que rápidamente se volvió viral.

Rabanal fue más allá y apuntó a Barcelona SC. “Desde el inicio del torneo recibimos mucha presión por el tema del centenario y por la prensa de Guayaquil, que quería que por lo civil o criminal avanzara BSC”. El entrenador aseguró que su equipo ha tenido que convivir con ese ambiente de favoritismo y críticas constantes.

Independiente del Valle en el 2025 ha jugado 4 torneos, Libertadores, Sudamericana, LigaPro y Copa Ecuador. cortesia

Habló hasta para los hinchas

Tampoco se guardó comentarios para los aficionados. “El hincha ecuatoriano escribe ‘pollo corrupto’, cuando resulta que la selección es todo Independiente del Valle. Gracias a Independiente existe la selección actual”, dijo con tono entre molesto y orgulloso.

Incluso la prensa fue parte del mensaje: “Prefiere el rumor al dato, el tuit al entrenamiento. Una vez me reclamaron por qué no jugaba Schunke, y él estaba en la tribuna”.

La selección nacional también fue mencionada: “¿Qué pasaría si un jugador de Barcelona, con el mismo rendimiento de Arreaga, estuviera en Independiente? Sería insostenible”.

Javier Rabanal entrenador de Independiente del Valle por sus declaraciones esta en la mirada del mundo futbolero ecuatoriano.. Cortesía IDV

Con estas declaraciones, Javier Rabanal dejó de ser el entrenador silencioso. Hoy es la voz que divide opiniones en el fútbol ecuatoriano, las respuestas comenzaran a llegar en las próximas horas de parte de los que han sido nombrados.

