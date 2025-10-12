Independiente del Valle vs Católica: fecha, hora y dónde ver el cotejo Copa Ecuador

Duelo clave rumbo a semifinales de Copa Ecuador. Los Rayados a la Chatolei adelantan su partido

Lunes de fútbol intenso en Sangolquí. Este 13 de octubre de 2025, Independiente del Valle y Universidad Católica se enfrentarán en el estadio Banco Guayaquil desde las 18:00, en un partido adelantado de los cuartos de final de la Copa Ecuador.

Los Rayados, que viven un momento dorado, ajustan su calendario por su inminente compromiso internacional: la semifinal de la Copa Sudamericana.

El equipo de Javier Rabanal llega con la confianza al máximo. En sus dos últimos partidos, aplastó 6-0 a Gualaceo y venció con autoridad 3-0 a Barcelona en LigaPro, lo que lo mantiene como virtual campeón nacional.

Los equipos llegan con bajas

En esta Copa Ecuador, el título representa más una reafirmación de poder que una necesidad, ya que Independiente del Valle tiene asegurado su boleto como Ecuador 1 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Es decir que solo le interesa es el trofeo. Los Rayados se han dado el lujo en el 2025 de jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LigaPro y Copa Ecuador.

Del otro lado, Universidad Católica quiere escribir su propia historia. Los dirigidos por Diego Martínez buscan su primera corona en este torneo y un cupo internacional.

Presente en goleador de LigaPro

Llegan motivados tras eliminar a Liga de Portoviejo en Copa Ecuador y empatar con Liga de Quito de LigaPro. Su principal carta ofensiva es Byron Palacios, máximo goleador de la LigaPro, que aspira a romper la sólida defensa de los Rayados.

Ambos planteles tendrán ausencias importantes debido a la convocatoria de la selección ecuatoriana. Independiente no contará con Patrick Mercado, Jordy Alcívar ni Darwin Guagua; Católica, con Johan Lara, Mauro Díaz y Andrés Rodríguez.

El antecedente más reciente entre ambos fue el 29 de junio, con victoria de 3-0 para los Rayados. Este lunes, el desafío será distinto: Católica busca revancha y Independiente, mantener su racha implacable. El encuentro será transmitido por DSports y minuto a minuto en expreso.ec.

