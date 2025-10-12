Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Independiente del Valle
Independiente del Valle recibe a Católica en Copa Ecuador 2025.GUSTAVO GUAMAN

Independiente del Valle vs Católica: fecha, hora y dónde ver el cotejo Copa Ecuador

Duelo clave rumbo a semifinales de Copa Ecuador. Los Rayados a la Chatolei adelantan su partido

Lunes de fútbol intenso en Sangolquí. Este 13 de octubre de 2025, Independiente del Valle y Universidad Católica se enfrentarán en el estadio Banco Guayaquil desde las 18:00, en un partido adelantado de los cuartos de final de la Copa Ecuador. 

RELACIONADAS

Los Rayados, que viven un momento dorado, ajustan su calendario por su inminente compromiso internacional: la semifinal de la Copa Sudamericana.

El equipo de Javier Rabanal llega con la confianza al máximo. En sus dos últimos partidos, aplastó 6-0 a Gualaceo y venció con autoridad 3-0 a Barcelona en LigaPro, lo que lo mantiene como virtual campeón nacional. 

Universidad Católica vs. Liga de Quito, LigaPro 2025, tabla de posiciones, hexagonal final, goles
Universidad Católica y Liga de Quito empataron en el estadio Atahualpa.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Los equipos llegan con bajas

Barcelona, Independiente del Valle, Javier Rabanal, LigaPro

Javier Rabanal y sus polémicas declaraciones: la Tri y el famoso "pollo corrupto"

Leer más

En esta Copa Ecuador, el título representa más una reafirmación de poder que una necesidad, ya que Independiente del Valle tiene asegurado su boleto como Ecuador 1 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. 

RELACIONADAS

Es decir que solo le interesa es el trofeo. Los Rayados se han dado el lujo en el 2025 de jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LigaPro y Copa Ecuador.

Del otro lado, Universidad Católica quiere escribir su propia historia. Los dirigidos por Diego Martínez buscan su primera corona en este torneo y un cupo internacional. 

Presente en goleador de LigaPro

Llegan motivados tras eliminar a Liga de Portoviejo en Copa Ecuador y empatar con Liga de Quito de LigaPro. Su principal carta ofensiva es Byron Palacios, máximo goleador de la LigaPro, que aspira a romper la sólida defensa de los Rayados.

Byron Palacios
Byron 'Tigre' Palacios, delantero de Universidad Católica.api

Ambos planteles tendrán ausencias importantes debido a la convocatoria de la selección ecuatoriana. Independiente no contará con Patrick Mercado, Jordy Alcívar ni Darwin Guagua; Católica, con Johan Lara, Mauro Díaz y Andrés Rodríguez.

RELACIONADAS

El antecedente más reciente entre ambos fue el 29 de junio, con victoria de 3-0 para los Rayados. Este lunes, el desafío será distinto: Católica busca revancha y Independiente, mantener su racha implacable. El encuentro será transmitido por DSports y minuto a minuto en expreso.ec.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Conaie sobre marcha en Quito: "Denunciamos actitud guerrerista del Gobierno"

  2. Guayaquil City, a poco del ascenso a Serie A: Esto pasará si gana HOY a San Antonio

  3. Diane Keaton y Al Pacino, pasión y cine: de El Padrino a una amistad eterna

  4. ¿No puedes ir a trabajar por el paro?: Ministerio del Trabajo autoriza vacaciones

  5. Independiente del Valle vs Católica: fecha, hora y dónde ver el cotejo Copa Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

  2. ¿Por qué hay un fuerte olor a caucho quemado en varios sectores de Guayaquil?

  3. Red de proveedores de insumos médicos del IESS, en la mira de Estados Unidos

  4. Las SAS, con vía libre para operar en minería y energía

  5. Loma Larga: Inés Manzano trabaja para la minera | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos