Barcelona, Independiente del Valle, Javier Rabanal, LigaPro
El técnico Javier Rabanal dirige a Independiente del Valle.API

Barcelona SC vs Rabanal: Denuncian a DT de Independiente del Valle por declaraciones

La dirigencia de Barcelona SC anunció la apertura de un proceso formal con el timonel de los Rayados

Barcelona SC no dejó pasar las declaraciones de Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle, y presentó una denuncia formal ante el Comité Disciplinario del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil (LigaPro). 

En el documento, el club amarillo considera que el entrenador de IDV sobrepasó los límites del respeto deportivo al referirse a su institución y a la prensa guayaquileña.

El oficio de tres páginas y firmado por el presidente Antonio Álvarez, invoca lo establecido en el reglamento disciplinario de la LigaPro, solicitando la apertura de un expediente. En el texto se rechazan “de manera categórica las declaraciones del señor Rabanal”, quien días atrás insinuó que Barcelona habría recibido beneficios arbitrales en la recta final del torneo.

Independiente del Valle
Michael Hoyos marcó el primer tanto de Independiente del Valle ante Barcelona en el Monumental..Freddy Rodriguez

Lo que pide Barcelona Sc

Rabanal dijo que “al Deportivo Cuenca lo tiraron del hexagonal en la fecha 29” y que “si el arbitraje contra Barcelona hubiera sido decente, estaría clasificado”. Además, el técnico calificó a la prensa guayaquileña de “criminal”, algo que Barcelona consideró una falta de respeto grave.

“La palabra utilizada es inapropiada en el contexto social que atraviesa el país”, señala el comunicado, que además expresa respaldo a los medios de comunicación.

Barcelona pidió sanciones contra el entrenador y recordó que no es la primera vez que desde Independiente del Valle se emiten declaraciones polémicas, mencionando el antecedente del jugador Matías Fernández. El club cerró su escrito reafirmando su compromiso con la transparencia, el respeto y el juego limpio.

La LigaPro deberá decidir si abre o no un expediente disciplinario. Mientras tanto, el ambiente entre los dos clubes vuelve a tensarse en la recta final del campeonato.

