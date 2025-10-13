Expreso
Independiente del Valle
Independiente del Valle recibirá al equipo santo en el estadio Banco Guayaquil.cortesía

Independiente vs. Universidad Católica: cómo ver EN VIVO el partido de Copa Ecuador

Los Rayados del Valle reciben a la Chatoleí en un duelo clave por un cupo a las semifinales de la Copa Ecuador 2025

  • Redacción Expreso

Este lunes 13 de octubre de 2025, Independiente del Valle y Universidad Católica se enfrentan en un electrizante partido por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El Estadio Banco Guayaquil en Quito será el escenario donde estos dos protagonistas del fútbol nacional chocarán a partido único en busca de un cupo a las semifinales.

El camino de los Rayados y la Chatoleí

El Negriazul, inmerso en una temporada histórica con un virtual título de LigaPro y su participación en las semifinales de la Copa Sudamericana, llega a esta fase tras dejar en el camino a Imbabura y golear contundentemente a Gualaceo en octavos de final. Por su parte, la Chatoleí ha demostrado solidez en el certamen copero al superar a Río Aguarico y eliminar a Liga de Portoviejo.

Duelo de delanteros y poder ofensivo

Michael Hoyos se mandó 4 goles ante Gualaceo.
El delantero Michael Hoyos quiere seguir en su racha goleadora.Cortesía IDV

Independiente del Valle, conocido por su juego ofensivo y vertical, confiará en la capacidad goleadora de Michael Hoyos para romper la defensa rival y manejar el mediocampo. Del otro lado, Universidad Católica apelará a la contundencia de su dupla de ataque: el panameño Azarias Londoño y el ecuatoriano Byron 'El Tigre' Palacios, dos de los máximos artilleros del equipo santo.

Fecha, hora y dónde ver el partido en vivo

El encuentro entre Independiente del Valle y Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025 está programado para este lunes 13 de octubre a partir de las 18:00 (hora de Ecuador).

(Le puede interesar: Mundial sub 17: Víctor Idrobo confía en la Selección Femenina con fútbol y corazón)

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del compromiso a través de la señal de televisión abierta de Teleamazonas, así como por las plataformas de paga de DSports y DGO. No te pierdas este choque de titanes que dará inicio a la fase decisiva del campeonato copero.

