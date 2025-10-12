Barcelona SC: Socios arremeten contra Antonio Álvarez y su incursión en la política

El presidente del ´´Ídolo fue criticado por su confesión en la reciente asamblea de socios. Esto comentaron los socios

La asamblea ordinaria de socios en Barcelona se realizará el 18 de octubre.

La asamblea extraordinaria de Barcelona del pasado sábado 11 de octubre dejó la polémica frase: “fui candidato (a asambleísta) para que no me metan preso y tener inmunidad”. Esta declaración del presidente Antonio Álvarez trajo revuelo en los socios que expresaron su descontento.

El titular canario junto con sus hermanos forma parte del proceso de investigación en el caso Triple A, por supuesto tráfico de combustible.

En conversación con EXPRESO, Carlos Prado y Marco Rosado reprobaron la confesión del principal directivo y coincidieron que este tipo de situaciones no le hacen bien a la institución.

“Realmente las declaraciones de Álvarez fueron una decepción para todos los socios. Ya se escuchaba de ese tipo de intenciones (inmiscuirse en la política) al momento de manejar el club, pero con eso se confirmó que fue para un tema personal y quería tener protección política”, respondió Prado.

Este socio afirmó que “al seguir al equipo por tantos años”, considera que “no es sorpresa este tipo de mecanismos” y que lo utilizan como “trampolín político”. Sin embargo, cree que sí causa extrañeza “es la manera en la que se ha gestionado en el club”.

Antonio Álvarez (c) presidió la asamblea extraordinaria de socios en el estadio Monumental el sábado 11 de octubre.

“Parece que hay favoritismo al adquirir, comprar, vender o prestar jugadores que son representados por un empresario como el señor (José) Chamorro”, agregó.

Prado dijo que “más allá de estar vinculado a la política lo que la gente quiere es que se administre al club correctamente” y citó al directivo, en su momento, Isidro Romero, quien también tuvo participación en este ámbito. Aseguró: “Primero es el equipo y luego si después de los resultados quieren tener su actividad política es otra cosa”.

Socio señala que hay "falta de ética" en el directivo de Barcelona SC

Por su parte, Rosado, quien reconoció que dejó contribuir con su membresía, aseveró que Álvarez “demuestra una falta total de ética y compromiso con el verdadero sentido del servicio público” y piensa que “la política no debería ser un refugio para la impunidad, sino un espacio para trabajar por el bienestar de la sociedad”.

“Esta dirigencia nefasta lo único que ha logrado este año es alejar al socio y al hincha en el estadio. Necesitamos cambios urgentes. Yo como socio hasta as ganas de pagar las cuotas se me quitaron y eso para con muchos socios más”, mencionó Rosado.

En redes sociales se evidencia el reproche de más de un miembro y seguidor amarillo ante lo expresado por el titular de Barcelona. Con 9 partidos por disputarse en la LigaPro, el malestar persiste y va más allá de lo deportivo.

