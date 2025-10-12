Mundial sub 17: Víctor Idrobo confía en la Selección Femenina con fútbol y corazón

El entrenador Víctor Idrobo confía plenamente en la disciplina y profesionalismo de sus jugadoras para enfrentar un grupo difícil en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos.

El técnico ecuatoriano refleja serenidad y ambición en cada gesto. Al frente de la Selección Femenina Sub-17, Idrobo lidera un proceso que combina juventud, talento y trabajo.

El lunes 13 de octubre la Tri disputará su segundo amistoso ante Camerún, en Casablanca, como parte de su preparación final antes del debut mundialista. El equipo viene de caer 2-0 ante Corea del Norte, una potencia en la categoría, pero el cuerpo técnico prefiere mirar hacia adelante

Con toda la fe en el Mundial de Marruecos

🌍 ¡Porque un Mundial no se juega todos los días!

Jugaré por mi país, por mi gente y por mi sueño, Ammy Flores#LaTriNosUne #FU17WWC pic.twitter.com/Ut2lHYy0Tw — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 9, 2025

Ante Estados Unidos en el debut

Dónde ver Ecuador vs México EN VIVO: guía completa para no perderte la Fecha FIFA Leer más

Ecuador debutará este sábado ante Estados Unidos, una de las grandes favoritas al título, en la Football Academy Mohammed VI, en Rabat. El compromiso marcará el primer paso de las jóvenes tricolores en el Grupo C, que comparten además con Noruega y China. “Es el grupo de la muerte”, admite Idrobo, sin perder la confianza en sus dirigidas.

“El trabajo de ellas es admirable. Todo se basa en el esfuerzo diario que hacen en sus clubes. Son muy profesionales: se cuidan en lo físico, en lo mental y también en la alimentación”, destaca el DT.

El entrenador también resalta el crecimiento sostenido del fútbol femenino ecuatoriano. “La Sub-15 acaba de regresar invicta del Sudamericano, y eso refleja el buen proceso que se está construyendo. Además, equipos como Dragonas están dejando en alto al país en la Copa Libertadores. Todo eso nos inspira a querer hacer un gran Mundial”, afirma.

Sin miedo en el Grupo C del Mundial

Ecuador está en el Grupo C del Mundial sub 17. Cortesía FEF

Las jugadoras están bien enfocadas en el Mundial

Beccacece se confiesa y emociona a la afición: “Estamos construyendo algo lindo” Leer más

Consciente del reto, Idrobo no oculta el respeto por sus rivales, pero confía en la fortaleza de su grupo. “Es un grupo complicado, sí, pero cuando las veo entrenar me convenzo de que tienen la capacidad de competir de igual a igual. Están preparadas para luchar cada partido”, asegura.

Desde hace una semana, el plantel se encuentra en Marruecos adaptándose al cambio horario y al clima. “Las chicas están enfocadas. Saben lo que significa debutar ante Estados Unidos, un rival fuerte y táctico, pero también tenemos lo nuestro. Vamos con ilusión y responsabilidad. Representar al país en un Mundial no se toma a la ligera”, enfatiza.

Para Idrobo, esta cita mundialista es más que una competencia: es una misión colectiva. “Hemos trabajado con el corazón, convencidos de que podemos superar la fase de grupos. Nuestro objetivo inmediato son esos tres primeros partidos, pero con la ilusión de avanzar y mejorar lo hecho en el Mundial anterior. Lo lograremos con trabajo y fe en ellas”, concluye.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!