Gerard Piqué anuncia la Kings World Cup: Todo sobre la expansión global

El proyecto futbolístico fundado por Gerard Piqué, la Kings League, ha traspasado todas las fronteras. Lo que comenzó como un torneo en España, ahora es un fenómeno global con el anuncio de su expansión internacional, la incorporación de grandes estrellas y el lanzamiento de una ambiciosa Kings World Cup Nations para 2026.

El corazón de esta nueva fase late en Brasil, donde Gerard Piqué presentó las próximas novedades. La liga se fortalece con la llegada de figuras de primer nivel:

Marcelo y Plex: El histórico lateral del Real Madrid y el famoso creador de contenido unirán fuerzas para dirigir un nuevo equipo en la Kings Cup Spain, que arranca el 19 de octubre.

Marina Rivers: La exitosa streamer hará su debut en el mundo del fútbol como presidenta de un club en la Queens Cup Spain, cuya acción comenzará el 25 de octubre.

Kings World Cup Nations 2026: El Mundial llega a la liga

El evento en Río de Janeiro también sirvió para desvelar uno de los proyectos más ambiciosos: la Kings World Cup Nations 2026. Esta competición, que se celebrará en São Paulo, reunirá a 16 selecciones nacionales representadas por una combinación única de futbolistas profesionales y los creadores de contenido más influyentes. Para la selección española, el streamer DjMariio será el capitán, compartiendo vestuario con una leyenda del fútbol que aún está por desvelar.

Nuevas reglas y 'armas secretas' que cambian el juego

La esencia de la Kings League reside en su capacidad para innovar. Para esta nueva etapa, se introducen reglas que prometen maximizar la emoción y la espectacularidad:

Goles Dobles: Una ventana de tiempo, entre el minuto 17 y el descanso, donde cualquier gol vale por dos.

Matchball Mode: Un sistema novedoso y rápido para deshacer los empates.

Armas Secretas: Los aficionados, a través de una app, tendrán el poder de influir en el partido en tiempo real, pudiendo activar eventos como asignar un penalti en contra de uno de los equipos.

Calendario: Finales en Berlín y México

La liga ha confirmado un calendario de alto nivel para cerrar la temporada. Las finales de los torneos europeos se disputarán el 22 de noviembre en Berlín. Además, el fútbol femenino tendrá un escenario de ensueño con la Finalissima entre España y México, que tendrá lugar el 21 de noviembre en el imponente Estadio Harp Helú de la Ciudad de México.

