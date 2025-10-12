El vínculo inquebrantable entre Diane Keaton y Woody Allen en Hollywood

Woody Allen se mostró devastado por la muerte de Diane Keaton, su musa y amiga. Compartieron una conexión de seis décadas

La muerte de Diane Keaton ha dejado un vacío profundo en el cine. Su estilo, su humor y su autenticidad marcaron una época, pero también lo hizo su relación personal y artística con Woody Allen. Juntos construyeron una de las duplas más icónicas del séptimo arte, un vínculo que trascendió los guiones, las cámaras y las décadas.

Woody Allen, profundamente afectado por su partida, confesó sentirse “extremadamente angustiado, sorprendido y alterado”. No era para menos: Keaton fue su musa, pero fue más allá. Fue su gran amiga, su compañera creativa y, durante un tiempo, su amor.

Annie Hall: la película que selló su historia

Su historia comenzó en los años 70, cuando ambos coincidieron en una audición teatral. Lo que empezó como una conexión romántica se transformó en una sociedad artística que definió la comedia moderna.

En 1977, Annie Hall, dirigida por Allen y protagonizada por Keaton, se convirtió en una obra maestra. La cinta le valió a Keaton el Óscar a Mejor Actriz, y a él, el reconocimiento como uno de los cineastas más influyentes del momento.

El personaje de Annie, una mujer espontánea, divertida y compleja, estaba inspirado en la propia Diane. “Nadie más que Keaton podía darle vida”, dijo Allen. La química entre ambos era palpable, y aunque ella negó que la historia fuera completamente autobiográfica, admitió que “había elementos de verdad”.

De pareja a cómplices creativos

Tras su separación amorosa, Keaton y Allen mantuvieron una relación profesional sólida. Colaboraron en películas emblemáticas como Interiors (1978), Manhattan (1979) y Un misterioso asesinato en Manhattan (1993).

Esta última marcó su reencuentro artístico tras la salida de Mia Farrow, en medio del mediático conflicto del director con su expareja. Un momento mediático que alborotó opiniones en favor y en contra.

A pesar de las controversias, Diane Keaton nunca se distanció de Allen. Lo defendió públicamente cuando fue acusado de abuso por su hija adoptiva Dylan Farrow, en un contexto donde muchos artistas prefirieron guardar silencio.

“Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él”, escribió Keaton en 2018 en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando una entrevista en la que el director se defendía de las acusaciones.

La lealtad inquebrantable de Diane Keaton

Durante décadas, Keaton evitó pronunciarse con detalle sobre el caso, pero en entrevistas dejó claro su apoyo. En 2014, dijo a The Guardian: “No tengo nada que decir sobre eso. Excepto: creo en mi amigo”. Su postura generó opiniones divididas, aunque reflejaba una fidelidad poco común en Hollywood.

Fuentes cercanas a la actriz confirmaron que ambos se mantenían en contacto, e intercambiaban llamadas y mensajes. “Siempre estuvo de su lado. Allen le estaba muy agradecido”, señaló un allegado a People.

Un homenaje mutuo

En 2017, Woody Allen tuvo el honor de presentar a Diane Keaton durante la gala de los AFI Life Achievement Awards, donde se reconoció su trayectoria. Emocionado, el director expresó: “Mucho de lo que logré se lo debo a ella. Esta es una mujer que sobresale en todo lo que hace”.

La admiración era recíproca. Keaton veía en Allen una mente brillante y una ética de trabajo excepcional: “Es la persona más disciplinada que he conocido, salvo por mi padre. Nunca dejará de trabajar”, dijo. Esa complicidad profesional y humana fue el hilo que los mantuvo unidos, incluso cuando el mundo los separó.

El adiós a una musa eterna

El fallecimiento de Diane Keaton ha conmocionado a la industria. Reservada y siempre fiel a su estilo, nunca se casó y dedicó su vida al arte y a sus hijos, Dexter y Duke. “Nadie parecía saber que su salud se había deteriorado”, declaró una fuente cercana.

Incluso Mia Farrow, ex pareja de Woody Allen y otrora rival simbólica, rindió homenaje a Keaton en redes sociales: “Era una actriz absolutamente maravillosa y una persona rara y fascinante”.

