Tilda Swinton impacta en Londres con su papel en ‘Balada de un pequeño actor’

La actriz Tilda Swinton protagoniza el BFI London Film Festival con su papel en la nueva película de Edward Berger

Fala Chen, Colin Farrell y Tilda Swinton en la Gala Principal de la película Ballad of a Small Player, en el Festival de Cine de Londres BFI, en Londres, Gran Bretaña, el 9 de octubre de 2025.

La icónica actriz Tilda Swinton se robó todas las miradas durante el estreno de Ballad of a Small Player en el BFI London Film Festival 2025. A su lado, el nominado al Óscar Colin Farrell y la talentosa Fala Chen compartieron la alfombra roja en el Royal Festival Hall de Londres, donde la prensa y los fanáticos no dejaron de admirar su presencia única.

Un estreno lleno de talento y estilo

En la película, Farrell interpreta a Lord Doyle, un jugador atrapado en los casinos de Macao, enfrentando deudas y noches de excesos. Chen da vida a Dao Ming, una enigmática empleada del casino con secretos propios. Y Swinton, por su parte, encarna a Cynthia Blithe, una detective privada decidida a perseguir a Doyle.

La dinámica entre los tres personajes teje esta historia que promete una narrativa intensa donde los límites de la realidad y la moralidad se desdibujan.

La actriz escocesa, conocida por su versatilidad, aporta a Cynthia Blithe un aire de misterio y autoridad que captura la atención desde la primera escena.

Swinton, siempre comprometida con papeles desafiantes, confirma su capacidad para adaptarse a historias complejas y personajes que exigen sutileza y presencia magnética.

De la alfombra roja a la pantalla

El estreno reunió también a Alex Jennings, Jason Tobin y al director Edward Berger, con lo que muchos consideran que se ha consolidado un reparto sólido y una producción de alto calibre.

El estreno de Ballad of a Small Player está programado en cines selectos el 15 de octubre y estará disponible en Netflix a partir del 29 de octubre. Seguramente, con esta decisión, la actuación de Swinton llegue a una audiencia global.

