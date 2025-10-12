Guayaquil City, a poco del ascenso a Serie A: Esto pasará si gana HOY a San Antonio

El equipo de la ciudad está cerca de volver a la categoría de 'privilegio' luego de dos temporadas en la Serie B.

Miller Bolaños (d) ha sido uno de los más destacados de Guayaquil City en 2025.

La emoción se desborda en el Puerto Principal. Guayaquil City está a tan solo un triunfo de sellar su tan esperado retorno a la LigaPro Serie A. Tras el inesperado tropiezo de Gualaceo (derrota 2-3 ante Leones FC), el conjunto Ciudadano tiene el destino en sus manos y podría asegurar matemáticamente el ascenso la tarde de este domingo 12 de octubre.

El equipo dirigido por Pool Gavilánez saltará a la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa a las 17h00 (hora de Ecuador) para enfrentarse a San Antonio. Este encuentro tiene sabor a final anticipada debido a que una victoria le permitiría a Guayaquil City sumar 55 puntos, logrando una diferencia insuperable de 10 unidades sobre el tercer clasificado, Gualaceo (45 puntos) a falta de 9 por disputar.

Esto garantizará para la institución guayaquileña un lugar en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano para la temporada 2026, en donde no está desde la campaña 2023.

Guayaquil City también sigue en pelea por la Copa Ecuador. Internet

A pesar de la trascendencia del compromiso, el plantel celeste y blanco deberá sortear una baja sensible. La experimentada figura Miller Bolaños no estará disponible para la cita en la ciudad capital. Sin embargo, el resto del grupo ha demostrado solidez y regularidad a lo largo de la Serie B y se fundamentan en su racha positiva para consolidar el objetivo con tres partidos más por jugarse.

El ambiente en torno al club es de pura expectativa. Un triunfo este domingo no solo significaría el regreso a la élite, sino el broche de oro para una temporada de esfuerzo y consistencia. Todo está listo para un partido que promete ser una verdadera fiesta de ascenso para la afición del Guayaquil City.

¿Cuándo vuelve a jugar Guayaquil City?

El equipo dirigido por Gavilánez, en caso de no asegurar su clasificación anhelada en este encuentro, deberá esperar a las próximas fechas. En la siguiente jornada recibirá en el estadio Christian Benítez a 9 de Octubre, el próximo miércoles 15 de octubre, en horario por confirmar.

📍Tabla de Posiciones tras la Fecha 6 - Hexagonal de Ascenso de la Liga Ecuabet Serie B🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim #SerieB 🇪🇨💯 pic.twitter.com/gHpGFTXdm5 — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) October 6, 2025

