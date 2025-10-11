Barcelona SC: Antonio Álvarez amenazó a socio con meterlo preso por publicación

El presidente del Ídolo protagonizó un momento incómodo en la asamblea extraordinaria que se realizó en el estadio Monumental

Antonio Álvarez (c) presidió la asamblea extraordinaria de socios en el estadio Monumental el sábado 11 de octubre.

Este sábado 11 de octubre, en la asamblea extraordinaria de socios realizada el estadio Monumental de Guayaquil, se aprobaron por unanimidad las reformas obligatorias establecidas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el estatuto de Barcelona y, aunque ese fue el único punto en el orden del día, la previa de la sesión se vio ‘manchada’ por acusaciones y una particular confesión del presidente Antonio Álvarez.

A pesar del feriado, 58 socios (de 5.348 habilitados) estuvieron presentes y evidenciaron el que el titular del conjunto canario recibió críticas por su administración. Uno de los miembros señaló a Álvarez por la vinculación del club con la política.

Aunque el directivo afirmó que “no hay política en Barcelona”, uno de los socios lo increpó diciendo: “usted fue candidato a asambleísta ¿qué pasaba si usted ganaba, dejaba Barcelona?”.

Antonio Álvarez confesó su plan en la política y Barcelona

Álvarez admitió que sacó provecho de haber tomado esa decisión y respondió: “Fui candidato para que no me metan preso y tener inmunidad, esa es la verdad, porque sabemos que el Presidente de la República (Daniel Noboa) es una persona que persigue a todo el mundo”.

Asamblea extraordinaria de socios fue para aprobar la reforma de estatutos, según ordena la FEF. CORTESIA

El presidente continuó expresando su postura: “Yo no soy político, no salgo en muchas fotos, no doy muchas entrevistas y no hago ruedas de prensa. Para lo único que he venido aquí es para ayudar a mi club porque lo amo”.

El presidente de Barcelona amenazó con apresar a un socio

Posteriormente, el directivo apuntó expresamente al socio Edison Lozada debido a una publicación realizada el 6 de octubre en su cuenta de X. En dicho posteo, a la que haría referencia, Lozada escribió: “Todo lo que hoy sufre el club es consecuencia del negocio redondo que armaron. José Chamorro (representante de jugadores) y Antonio Álvarez: los grandes ganadores del centenario de Barcelona Sporting Club”.

El presidente amenazó con enviarlo a la cárcel por la aseveración. “Señor Lozada quiero que sepa que va a ir preso. Está materializado el tuit y eso no lo voy a perdonar porque yo aquí he dejado mi vida y mi patrimonio”, expresó.

Ante esto, el socio Valentín Mendieta corroboró que “el presidente de Barcelona amenazó” a Lozada. “Fui testigo de que ocurrió. Él dijo que lo tachó de delincuente o ladrón, cuando en ningún momento hizo esas acusaciones”, dijo Mendieta a EXPRESO.

Karla Escobar, acusada de "armar el desorden" en la asamblea de Barcelona

Este Diario conoció que “el momento se transformó pesado con la actitud de la abogada Karla Escobar, principal de la comisión normativa de la institución, la que fue acusada de “armar el desorden” con recriminaciones hacia ellos.

Todo lo que hoy sufre el club es consecuencia del negocio redondo que armaron…

José Chamorro y Antonio Álvarez: los grandes ganadores del centenario de Barcelona Sporting Club.

Hasta cuándo tanta vergüenza. Todo por el mal manejo de la institución.

Todo lo malo que pasa dentro… pic.twitter.com/fI4GgZPO0R — Edson Lozada Alvarez (@edsonlozada) October 6, 2025

Con esta afirmación, ella manifestó a EXPRESO que inició la cesión para puntualizar detalles “inadecuados” sobre el proceso legal de la asamblea: “aclaré a dos socios que me habían escrito mentiras en redes sociales”.

Esta situación causó incomodidad en los presentes, los que e incluso presenciaron un “entredicho personal” con los involucrados de la discusión.

La asamblea extraordinaria de socios se realizó este sábado, a pesar que tenía de inicio las 08:00 e instalarse formalmente, los reclamos ganaron protagonismo y finalmente empezó al rededor de las 11:00. Una vez establecida la reforma obligatoria de FEF hacia los clubes, Barcelona y sus miembros continúa el camino hacia un digno término de temporada.

🚨 ATENCIÓN 🚨



📢 #LaVozDelSocioBSC comunica a todos los 💛 hinchas, 🖤 socios y a la 🗣️ opinión pública, su postura y desempeño durante el desarrollo de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, llevada a cabo hoy en el 🏟️ Estadio Monumental Banco Pichincha: pic.twitter.com/dUuR9YRIKG — La Voz del Socio BSC (@vozdelsociobsc) October 11, 2025

